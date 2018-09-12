Кендалл Дженнер пришла в оперу в неприличном наряде

Супермодель шокировала всех гостей.

Кендалл Дженнер в последнее время слишком уж полюбила откровенные наряды и совсем разлюбила нижнее белье. Недавно 22-летняя звезда заявилась на семейный ужин с родственниками в очень странном виде. В полупрозрачной черной водолазке, под которой не было белья, грудь девушки было видно во всех анатомических подробностях.

А сейчас она и вовсе решила прийти на светский раут в парижскую оперу в прозрачном черном кружевном платье с огромным декольте. А под платьем были лишь огромные «бабушкины» трусы.

Видимо, таким образом Кендалл хочет дать понять поклонникам, что она все еще соблазнительна. Ведь этим летом она будто забыла про спорт. И на ее пляжных снимках заметно, что ягодицы Дженнер стали не такими упругими, как раньше, и буквально обвисли. Такое происходит, если перестаешь заниматься спортом и качать ягодичные мышцы.

Раньше Кендалл занималась фитнесом несколько раз в неделю, причем с личным тренером. Если она не успевала в спортзал, то занималась дома. Год назад звезда на своем сайте опубликовала свою 11-минутную тренировку, которая ей позволяла быть подтянутой. Она состояла из нескольких видов планок, скручиваний и подъема ног.

А вот в шокирующих «голых» платьях на этот недостаток супермодели вряд ли кто-то обратит внимание. Так что Дженнер вовсю эксплуатирует самые неприличные наряды из своего гардероба. Хотя девушке стоило бы все-таки найти новый способ показать себя с самой привлекательной стороны. Ведь даже самые преданные поклонники сходятся на том, что так выставлять свое тело напоказ — просто неприлично.

Тем более, «голые» платья уже выходят из моды, и самые модные селебрити давно убрали их в самый дальний шкаф. Разумеется, есть и такие звезды, которые готовы носить прозрачные вещи каждый день, но эталоном стиля их вряд ли назовешь. И супермодели брать с них пример уж точно не стоит, чтобы не потерять свой статус одной из самых красивых девушек мира.

Другие звезды, которые до сих пор носят «голые» наряды

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Блеона Герети

Мадонна

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