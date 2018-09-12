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Гидрокостюмы и красная бахрома на показе Calvin Klein в честь фильма «Челюсти»
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Гидрокостюмы и красная бахрома на показе Calvin Klein в честь фильма «Челюсти» 

The Blueprint 55 минут назад
Фото: The Blueprint
В Нью-Йорке прошел показ коллекции весна-лето 2019 Calvin Klein — одновременно мужской и женской. В новой коллекции креативный директор бренда Раф Симонс снова обратился к хоррор-тематике: на этот раз детали коллекции отсылали к фильму «Челюсти» Стивена Спилберга — гидрокостюмы, ремешки от масок для ныряния в виде аксессуаров, рваный подол юбок, красная бахрома и постер самого фильма в виде принта на майке. А фоном к подиуму была проекция искрящегося на солнце моря.
Всю коллекцию можно посмотреть здесь.
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