Какие платья и костюмы окажутся модными следующим летом

Подчеркнутая линия талии, глубокое декольте, открытые плечи, полупрозрачные материалы — все это звучит рисково. Но если посмотреть на новую весенне-летнюю коллекцию Gabriela Hearst, то такая ассоциация сразу отпадает, а на первый план выходят элегантные линии, лаконичность и легкость. Дизайнер соединила строгие и свободные рубашки с женственными юбками в пол, и получились платья, в каких легко представить современную независимую от мимолетных тенденций девушку. Тут же и простые костюмы, которые подойдут для офиса, но выполнены они из мягких тканей вроде льна и в нежно-розовой гамме, поэтому им найдется место и в повседневном гардеробе. Габриэла попыталась создать вещи вне времени, которые будут смотреться стильно независимо от того, что сейчас на пике популярности. И нет ничего дальновиднее, чем выбрать простой прямой крой, добавив к нему лишь несколько неброских деталей — плиссировку, открытые плечи, пояс (будто рукава завязанной рубашки).

Фото: ImaxTree