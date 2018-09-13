Plus-size модель Эшли Грэхем в платье с гавайским принтом и шапочке-бандане затмила Джиджи Хадид на показе Michael Kors Collection

Показ Michael Kors Collection сезона весна-лето — 2019 открыл заключительный день Недели моды в Нью-Йорке.

Похоже, что в душе у Майкла Корса вечное лето! Коллекция, вдохновленная его морскими приключениями, была показана в здании порта, которое оформила художница Кристина Зимпель. «Считаю, что путешествия — сильнейший источник вдохновения, и новая коллекция берет немного от каждого из моих любимых мест по всему миру», — прокомментировал концепцию показа сам дизайнер.

Яркие, чисто летние принты украсили не только платья, но и сумки, и даже сапоги. Столько цвета в коллекциях Корса, кажется не было никогда. насыщенный желтый, броская фуксия, нежный салатовый и мятный лишь изредка разбавлялись традиционным для брена песочным, индиго и черным.

Майки, как у серферов, платья с гавайскими принтами и даже вечерние платья, которые отдаленно напоминали слегка модифицированные купальники — все в новой весенне-летней коллекции Michael Kors так и кричит о лете. Эх, и как теперь пережить зиму, зная, что нас ждет столько яркой одежды для самого крутого лета. А по-другому быть и не может, ведь с одеждой от Michael Kors хочется не расставаться все теплые месяцы.

Кстати, дизайнер продолжил свою традицию: на подиум вновь вышли модели plus size во главе с великолепной Эшли Грехэм. Топ-модель примерила довольно инфантильный ансамбль из яркого миди-платья с принтом рыбками, шапочкой-банданой в тон и плетеной сумкой с ракушками. мы уже представили, как Эшли или любая другая дама с форами прогуливается так по набережной и притягивает восхищенные взгляды к своей фигуре. Между прочим, Грехэм выглядела даже эффектнее стройной Джиджи Хадид, которая закрывала показ в черном платье с блестящим лифом.

Листай галерею и наслаждайся летним настроением от Michael Kors Collection.

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Фото: vogue.com