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Приглашение на показ Michael Kors Collection
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Приглашение на показ Michael Kors Collection 

Harper’s Bazaar 51 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
В 17:00 по московскому времени в Нью-Йорке пройдет показ весенне-летней Michael Kors Collection. Увидеть его в числе первых можете и вы. Не пропустите онлайн-транслацию на bazaar.ru.
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