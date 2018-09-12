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Приглашение на показ Michael Kors Collection
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Приглашение на показ Michael Kors Collection
Harper’s Bazaar
51 минуту назад
Женский форум
Фото:
Harper’s Bazaar
В 17:00 по московскому времени в Нью-Йорке пройдет показ весенне-летней Michael Kors Collection. Увидеть его в числе первых можете и вы. Не пропустите онлайн-транслацию на bazaar.ru.
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