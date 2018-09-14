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Подводим итоги: 3 главных hair-тренда Недели моды в Нью-Йорке
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Подводим итоги: 3 главных hair-тренда Недели моды в Нью-Йорке 

Peopletalk + ещё 3 1 час назад
Фото: Peopletalk
Мы привыкли, что бьюти-тренды, представленные на подиумах, чаще всего не выходят за их пределы. Но прошедшая в Нью-Йорке Неделя моды доказывает обратное. В тренде естественность и небрежность. В этот раз на подиумах блистали модели с простыми и лаконичными укладками. Рассказываем о самых горячих hair-трендах Недели моды, которые ты легко повторишь дома.
Эффект мокрых волос
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Нанеси спрей для укладки на корни волос и зачеши их назад. Затем высуши прикорневую часть феном, используя насадку-диффузор, а в конце расчеши волосы пальцами и сбрызни их спреем для дополнительного блеска.
Низкий хвост
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Оставь небольшую прядь волос, а остальные волосы собери в низкий хвост и закрепи резинкой. Свободную прядь оберни несколько раз вокруг резинки, пока не останется короткий кончик под хвостом — его закрепи невидимкой.
Пучок
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Низкий или высокий, тугой или растрепанный — любой вариант этой укладки выглядит круто.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/podvodim-itogi-3-glavnyh-hair-trenda-nedeli-mody-v-nyu-jorke/
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