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Street style: 5 самых стильных аутфитов на Неделе моды в Нью-Йорке
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Street style: 5 самых стильных аутфитов на Неделе моды в Нью-Йорке 

SNCmedia.ru 47 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
1.
Одежда, визуально напоминающая рабочую, сейчас на пике популярности. Немудрено, что именно такой стиль был популярен среди гостей недели моды в Нью-Йорке. Мы выбрали этот ярко-желтый лук Ванессы Хонг за его простоту и красоту. А еще нам понравилось, что девушка подобрала к ним довольно нетривиальную обувь — белые мюли с открытым носом на каблуке. Получилось здорово!
2.
Бриттани Ксавьер на этом снимке выступила в роли Ванги и предсказала сразу несколько трендов будущей осени. Один из них — сочетание босоножек и носков, которое медленно, но верно перемещается с подиума в реальную жизнь. Готовы с таким мириться?
3.
Кажется, это самый лучший лук для тех, кто обожает стиль томбой, но все же не может отрицать свою любовь к юбкам. Кортни Топ сочетает в своем образе полосатую юбку, черную футболку с надписью и объемный пиджак черно-фиолетового цвета. Вместе с массивными ботинками на платформе весь лук выглядит очень круто!
4.
Молли и Риз Бластйен с рождения идут в комплекте (шутки за 300). Поэтому и на Неделю моды ходят в перекликающихся нарядах. На этот раз за основу лука девушки взяли клетку и показали ее во всей красоте. Но образ с брюками с широкими штанинами и полупрозрачным топом розового цвета запал нам в душу!
5.
А в нарядах этих двух красоток мы оценили простоту и выбор осенних цветов и тканей. Меган Боуман-Грей, к примеру, надела классные брюки с завышенной талией и вельветовую рубашку, а вот у Бри Уэлч внимание привлекает выбор обуви.
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