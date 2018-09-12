Лили Олдридж, Ирина Шейк и ещё 4 модели, которые вышли на подиум беременными

Чаще всего люксовые бренды требуют от моделей идеальных форм, но иногда они делают исключения и разрешают манекенщицам в положении (конечно, только очень знаменитым) продемонстрировать свой подросший живот наряду с новейшими вещами сезона.

Одни модели решились во всей красе предстать перед зрителями модного шоу — в обтягивающих нарядах, которые подчеркивают положение, — а другие предпочли скрыть свою беременность, используя стратегически размещенные ремни, свободный крой одежды и не только. Однако о беременности последних — хорошо замаскировавшихся моделей — поклонники тоже узнают и довольно быстро. Примерно спустя пару дней после показа.

В разгар Недели моды в Нью-Йорке мы решили вспомнить моделей, которые продолжили работать, уже будучи в интересном положении.

Фотография: REX/Shutterstock Лили Олдридж

Лили Олдридж

32-летняя модель, которая недавно объявила о своей беременности в Инстаграм, стала звездой показа весенней коллекции 2019 Brandon Maxwell. Она прошлась по подиуму в красном облегающем по фигуре платье, будучи на пятом месяце.

Я так горжусь, что прошлась по подиуму на пятом месяце беременности. Это тот момент, который я буду помнить всегда.

Ирина Шейк

И хотя никто этого не заметил, но в 2016 году Ирина Шейк стала участницей грандиозного показа Victoria's Secret уже в ожидании дочки от бойфренда Брэдли Купера . Российская модель проделала огромную работу по маскировке беременности во втором триместре — даже коллеги-«ангелы» ничего не заметили подозрительного.

Бьянка Балти

Итальянская актриса даже и не думала скрывать свою беременность на показе Dolce & Gabbana's осень-зима 2015/2016. Тем более что шоу в рамках миланской Недели моды 2015 года было посвящено матерям.

Эшли Гуд Эшли Гуд Хотя модель появилась на подиуме в рамках Недели моды в Париже 2014 года всего один раз, уверены, она произвела неизгладимое впечатление. В этот единственный раз Эшли закрыла показ Chanel в образе невесты вместе с Карлом Лагерфельдом . В тот момент она была уже на седьмом месяце беременности.

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио

Бразильская модель два раза появлялась на подиуме, будучи беременной. Последний раз — в 2011 году на шоу Victoria's Secret. Тогда срок был ещё маленький, однако Алессандра все равно прикрыла живот аксессуарами.

Миранда Керр

Керр участвовала в показе Balenciaga коллекции весна 2011 года, когда была на пятом месяце беременности. Модель ожидала появления на свет своего первого ребенка Флинна. На подиум Миранда вышла в кожаном платье с мелким рисунком. Принт был настолько мелким, что он послужил прекрасным отвлечением внимания от её заметно подросшего живота.