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Дочь Мадонны вышла на подиум с небритыми ногами
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Дочь Мадонны вышла на подиум с небритыми ногами 

Lenta.ru + ещё 14 20 минут назад
Фото: Lenta.ru
Дочь американской певицы Мадонны — 21-летняя Лурдес Леон — приняла участие в нью-йоркской Неделе моды. Об этом сообщает People.
На подиуме девушка представляла бренд спортивной одежды Gypsy Sport. Она продемонстрировала топ из цепей с морскими раковинами и изорванные в клочья джинсы на бедрах, из-под которых торчало высокое черное белье в стиле 2000-х. Однако больше всего внимание фотографов привлекли видневшиеся из-под одежды ноги Леон: перед выходом на подиум девушка решила не бриться.
Лурдес Мария Чикконе-Леон родилась в октябре 1996 года. Отцом стал начинающий актер и кубинский фитнес-тренер Мадонны Карлос Леон. Через семь месяцев после рождения дочери они расстались. Певица назвала дочь в честь города Лурд во Франции.
В августе 2017 года Лурдес Леон приняла участие в рекламной кампании бренда уличной одежды MadeMe X-Girl. Съемки проходили в Нью-Йорке — в метро, секс-шопах и на крышах. По словам представителей марки, для съемок они искали девушку, которая сочетала бы в себе резкость и женственность, а дочь Мадонны лучше всего подошла на эту роль.
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