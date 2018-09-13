Дочь Мадонны вышла на подиум с небритыми ногами

Дочь американской певицы Мадонны — 21-летняя Лурдес Леон — приняла участие в нью-йоркской Неделе моды. Об этом сообщает People.

На подиуме девушка представляла бренд спортивной одежды Gypsy Sport. Она продемонстрировала топ из цепей с морскими раковинами и изорванные в клочья джинсы на бедрах, из-под которых торчало высокое черное белье в стиле 2000-х. Однако больше всего внимание фотографов привлекли видневшиеся из-под одежды ноги Леон: перед выходом на подиум девушка решила не бриться.

Лурдес Мария Чикконе-Леон родилась в октябре 1996 года. Отцом стал начинающий актер и кубинский фитнес-тренер Мадонны Карлос Леон. Через семь месяцев после рождения дочери они расстались. Певица назвала дочь в честь города Лурд во Франции.

В августе 2017 года Лурдес Леон приняла участие в рекламной кампании бренда уличной одежды MadeMe X-Girl. Съемки проходили в Нью-Йорке — в метро, секс-шопах и на крышах. По словам представителей марки, для съемок они искали девушку, которая сочетала бы в себе резкость и женственность, а дочь Мадонны лучше всего подошла на эту роль.