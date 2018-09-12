Костромичке Евгении Шарапиной нужна поддержка на конкурсе молодых дизайнеров

Костромичка Евгения Шарапина, которую многие знают как талантливого фотографа, представляе наш город на популярном конкурсе молодых дизайнеров «Русский силуэт». Она представит на суд жюри коллекцию платьев «Олимп», созданную по ее эскизам для фотопроектов, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Претендентов на победу очень много, и Евгения просит земляков оказать ей поддержку. Для этого нужно оставлять «лайки» и делать репосты конкурсной записи в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ещё одна Евгения Шарапина, 28 лет, Кострома @evgeniyasharapina @legenddress Концепция коллекции «Олимп»: Каждое платье коллекции символизирует образ богини древнегреческого пантеона богов. Вдохновением для создания коллекции послужили Мифы древней Греции и удивительная природа этого края, богатая разнообразными красками! В коллекции представлены платья «Деметра» — символ древа жизни, «Афродита» — морская волна, «Артемида» — молодая луна, «Афина» — справедливая воительница, «Гера» — царственная лилия Каждое платье дополнено головным убором, выполненным в виде символа богини. Основные материалы коллекции — купра, атлас, шелк, шифон. В вышивке и декоре использованы бисер, ракушки, стразы, некоторые элементы расписаны вручную аэрографом Каждое платье создано для раскрытия личности сильной талантливой Женщины, это платья Души! Все модели направлены на отражение внутренней гармонии и красоты, принадлежности человека к природе и возвышение его! #русскийсилуэт #russiansiluet #хочунарусскийсилуэт #конкурс #конкурсбезграниц #молодыедизайнеры #дизайнеры #fashion #style #beauty #instagood #photooftheday #followme

Публикация от Конкурс Молодых Дизайнеров (@russian_siluet)

31 Авг 2018 в 10:14 PDT Буду очень благодарна вам, это очень важный шаг для меня как начинающего дизайнера! К сожалению это последний год, когда я могу принять участие, наши конкурсы дизайнеров очень ограничивают возраст людей, что конечно, печально, — пишет костромичка на своей странице в социальной сети.

Концепция коллекции «Олимп» заключается в том, что каждое платье символизирует образ богини древнегреческого пантеона. Естественно, дизайнера вдохновляли мифы Древней Греции и ее потрясающая природа. Она создала платья «Деметра», «Афродита», «Артемида», «Афина» и «Гера», а так же разработала головные уборы к ним.

Изготовлены наряды из купры, атласа, шелка и шифона.