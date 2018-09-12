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Весь молодой и талантливый Нью-Йорк на презентации Woolrich в Трайбеке
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Весь молодой и талантливый Нью-Йорк на презентации Woolrich в Трайбеке 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Этим летом американский бренд Woolrich совместно с известными музыкантами запустил масштабную кампанию American Soul since 1830. Первой героиней проекта стала Лорин Хилл — легенда нео-соула и рэпа, автор остросоциальных текстов и обладательница пяти «Грэмми». Для Woolrich Лорин создала капсулу из 30 «вещей-ремиксов» на классические модели Woolrich: парки Arctic Park и пальто Silverton Coat в фирменную чёрно-красную клетку.
Коллекцию, которая поступит в продажу 20 сентября, презентовали в прошедшую среду в рамках нью-йоркской Недели моды. На вечеринке на нижнем Манхэттене Лорин выступила вместе с детьми — Селой и Джошем Марли. Среди приглашённых артистов также были DJ Амрит, танцевальная команда Team Vicious и экспериментальный джазовый коллектив Onyx Collective, участники которого снялись во второй части кампании American Soul.
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