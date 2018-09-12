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Показ Oscar de la Renta: Белла Хадид вышла на подиум в цыганской юбке, а Джиджи — с клеткой для птиц…
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Показ Oscar de la Renta: Белла Хадид вышла на подиум в цыганской юбке, а Джиджи — с клеткой для птиц… 

WMJ.ru + ещё 1 50 минут назад
Фото: WMJ.ru
Живописный вид на Нью-Йорк на крыше Spring Studios — вот идеальное место для модного показа Oscar de la Renta. Здесь и свободный американский дух, и атмосфера постмодерна. И хотя моросящий дождь так и норовил испортить все планы, у него ничего не получилось: солнечная весенне-летняя коллекция Oscar de la Renta согрела своим теплом и перенесла всех гостей на теплые берега Икаты.
После того, как у модного руля Oscar de la Renta появились Лаура Ким и Фернандо Гарсия, многое изменилось. Кажется, что бренд начал двигаться совсем в другом направлении: теперь на подиуме сложно увидеть череду атласных платьев, бальные перчатки, кружево и другие элементы роскоши. То, что делают Лаура Ким и Фернандо Гарсия разительно отличается от опыта предшественников, в то же время такие модернизации никого не смущают. Сейчас одежда от Oscar de la Renta может похвастаться не только красотой, но и удобством.
Наступление осени, видимо, сильно отразилось на работе некоторых дизайнеров: их весенне-летние коллекции мало напоминают жаркий солнечный сезон, но показ Oscar de la Renta — приятное исключение. Осенью, когда изрядно портится настроение из-за хмурых облаков и серых улиц, яркая модная профилактика как раз кстати. Ослепительный канареечный, сочный бургунди и насыщенный изумруд — Лаура Ким и Фернандо Гарсия устроили настоящий бум цвета. В легком принтованном платье в стиле бохо так и хочется бежать босиком по песчаному пляжу, а в полосатом костюме отправиться в круизное путешествие.
Сестры Хадид стали центральными героинями модного шоу: Белла открывала показ в легкой ассиметричной блузе и юбке, стилизованной под платок — идеальный наряд для пляжной вечеринки с коктейлями, а вот у Джиджи был городской образ — модель появилась в ярко-желтых брюках-палаццо и полосатой рубашке.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:Vogue.com
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