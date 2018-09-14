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Белла Хадид показала, что сексуальное платье может быть скромным
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Белла Хадид показала, что сексуальное платье может быть скромным 

WDay.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: WDay.ru
В простеньком наряде она, кажется, стала еще прекраснее.
Осень накладывает свой отпечаток на гардероб. И хоть столбики термометра пока уверенно доходят до 20 градусов, загорать и носить открытые вещи уже совсем не тянет. Недружелюбный ветер еще раз напоминает: зима близко. А это значит, что пора обратить внимание на вещи из трикотажа. Что и сделала Белла Хадид.
Американская топ-модель надела трикотажное платье-футляр цвета кэмел и не прогадала с выбором. Сев по фигуре, оно только подчеркивало ее достоинства и даже заметно интриговало. Зная, что Белла не из робкого десятка, начинаешь присматриваться, а не забыла ли красотка надеть белье? Уж больно гладкими выглядят очертания. Очень смелый и неординарный ход. Модель сумела подчеркнуть свою сексуальность, даже не оголившись, образ получился в меру соблазнительным, но не откровенным. Что же, попробуем повторить.
В таком наряде главным будет именно платье, а точнее, девушка в нем. Поэтому, чтобы не отвлекать внимание, в компанию к нему стоит подбирать вещи в самом минималистичном дизайне. В случае с Беллой это стали босоножки на шпильке, черная сумочка на небольшом ремешке и солнцезащитные очки.
Платье Balmain 117 000 рублей (купить ЗДЕСЬ) Сумка-клатч Manifatture campane 13 100 рублей (купить ЗДЕСЬ) Босоножки Pinkdesert 2790 рублей (купить ЗДЕСЬ) Очки Gigi Hadid for Vogue 6800 рублей (купить ЗДЕСЬ)
Однако стоит признать, трикотажное платье-футляр требует очень хорошей фигуры. Поэтому, если есть какие-то сомнения или неуверенность, то лучше выбирать варианты более свободного кроя. В такой ситуации можно отыграться на аксессуарах.
Платье Blumarine 22 000 рублей (купить ЗДЕСЬ) Клатч Eleganzza 7450 рублей (купить ЗДЕСЬ) Босоножки Dimattia 12 000 рублей (купить ЗДЕСЬ) Очки Prada 25 350 рублей (купить ЗДЕСЬ)
Принять участие в опросе «Что скажете про образ Беллы Хадид?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Готова ли ты к осеннему сезону: 16 вещей для офиса
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