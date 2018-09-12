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Модный позор: у Наоми Кэмбелл совсем пропал вкус
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Модный позор: у Наоми Кэмбелл совсем пропал вкус 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Супермодель поразила очередным нелепым нарядом.
48-летняя икона стиля теперь одевается исключительно в антитренды. А поклонники гадают — что случилось с безупречным чувством вкуса Черной пантеры. То ли на нее так повлиял молодой бойфренд — рэпер Скепта, для которого дикое сочетание стилей и цветов в порядке вещей. То ли Наоми просто хочет выглядеть по-молодежному и привлекать к себе как можно больше внимания. Ее последний лук на показе Calvin Klein состоял из черно-белого объемного тренча и ботфортах с точно таким же принтом. К сожалению, «упакованная» с ног до головы в вещи с одинаковым узором, супермодель смотрелась не стильно, а, скорее, нелепо.
Кстати, этот же неудачный модный прием Кэмпбелл применила и на недавней премии «Человек года». Правда, тогда она еще и выбрала платье на пару размеров меньше, чем нужно.
А ведь до последнего времени Наоми была воплощением женственного шика в одежде. Длинные обтягивающие великолепную фигуру платья, облегающие приталенные костюмы… Если брюки — то элегантный клеш или укороченный узкий вариант, если юбка — то «карандаш».
К тому же Кэмпбелл и сама выступала в роли модного дизайнера. В капсульную коллекцию, созданную Наоми для известного бренда, вошли базовые свитера и футболки с золотыми слоганами, а также роскошное черное платье из тюля с золотыми точками и оборками в тон, а также изделия из кожи — короткая юбка с асимметричной застежкой-молнией и легинсы в рокерском стиле.
Но вот такие наряды, как носит Наоми сейчас, заядлые модницы бы точно не купили. Похоже, звезде стоит всерьез задуматься о смене стилиста и подходить к выбору гардероба более тщательно. А мы тем временем решили вспомнить, как выглядела супермодель еще недавно.
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