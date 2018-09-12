Плащ для женщины 40+: пять важных деталей

Тренч смотрится выигрышно и визуально корректирует недостатки фигуры. Главное — обратить внимание на несколько нюансов при его покупке и составить удачные комплекты.

Как выбрать тренч

Тренч идеально впишется в любой гардероб, с ним можно составить множество интересных образов. Он пригодится осенью и весной, особенно если нужно ходить в офис и хочется приобрести легкую верхнюю одежду для создания как деловых, так и повседневных аутфитов. Чтобы выбрать действительно стильный и многофункциональный плащ, следует придерживаться нескольких правил.

1. Определиться с длиной

Короткий плащ рекомендуется невысоким женщинам, так как делает их визуально выше. А вот высоким женщинам лучше отказаться от мини-плащей.

Плащ средней длины — наиболее выигрышный вариант для большинства типов фигур. Длинный плащ идеально подходит высоким женщинам.

2. Выбрать правильный цвет

Спокойная расцветка тренчкота (синие, серые, бежевые оттенки) не должна вам казаться скучной. Эта цветовая палитра всегда будет в моде. Также она отличная база для экспериментов с яркими аксессуарами и обувью. Стоит присмотреться к белому плащу с серым или молочным подтоном (они придают свежесть лицу).

3. Уделить внимание крою

Чтобы создать максимально женственный и пропорциональный силуэт, понадобится плащ с поясом или ремнем. Скрыть угловатость фигуры поможет тренч-колокол. Плащ, расклешенный книзу и длиной до колен, скроет широкие бедра. А замаскировать несколько лишних килограммов поможет темный плащ прямого кроя.

4. Проследить за качеством ткани

Демисезонные тренчи обычно шьют из достаточно легких тканей: полиэстера, вискозы, хлопка, шелка. Ткань не должна электризоваться и сильно мяться.

5. Присмотреться к декоративным элементам

У некоторых моделей тренчей есть детали, которых стоит избегать женщинам 40+. Эполеты прибавляют лишний объем плечам и выглядят слишком молодежно. Кокетка на спине призвана защитить от резких порывов ветра, однако она зачастую делает силуэт слишким объемным. Дизайнеры часто украшают тренчи кружевными вставками, однако на плаще взрослой женщины они могут смотреться несколько инфантильно.

Мнение эксперта

— В осеннем сезоне тренч на пике популярности! Это самая необходимая осенью вещь, элемент классического женского гардероба вне времени и возраста.

От того, как и с чем его носят, можно многое сказать о женщине. Даже если в душе вам всего двадцать, это не повод таскать одежду из гардероба дочери! В 20+ классический тренч хорошо смотрится с джинсами, футболкой и кедами. Если же речь идет о даме 40+, уместны джинсы, водолазка и босоножки, дополненные классическим тренчем. Подчеркнуть ваш статус могут правильно подобранные аксессуары.

Я по достоинству оценила тренч Ли-Лу. Ведь в нем можно выйти как на съемочную площадку, так и на премьеру. Он будто специально создан для тех героинь, которые не следуют правилам, а сами их создают.

актриса, дизайнер модной одежды

С чем носить тренч

С денимовой рубашкой

Длинный плащ оливкового или изумрудного оттенка идеально сочетается с вещами из денима и обувью с леопардовым принтом. В таком образе можно пойти и на свидание, и на встречу с лучшей подругой, а еще — попасть в объектив стритстайл-фотографа. С полосатым топом

Самый простой и беспроигрышный вариант — бежевый тренч, тельняшка и классические джинсы. Эти три вещи словно созданы друг для друга, а вот обувь можно выбирать разную: лоферы или кожаные кеды придадут образу непринужденность, туфли на высоком каблуке — утонченность.

Ярким акцентом станет красная бандана, повязанная на шею. К тому же этот стильный аксессуар омоложивает.

C джинсами и балетками

Если надеть тренч с балетками, джинсами и блузкой свободного кроя, то можно активно двигаться весь день и при этом чувствовать себя комфортно. Балетки можно подобрать в цвет тренча или поиграть на контрастах — и подобрать металлизированную пару с крупной пряжкой.

С водолазкой

Уютная и элегантная водолазка составит идеальный дуэт с классическим тренчем и скинни. Круглая сумка и туфли на устойчивом широком каблуке подчеркнут ваше знание актуальных модных тенденций. Водолазку можно носить с джинсами клеш или чиносами.

С кардиганом

Многослойность — ключевая модная тенденция осеннего сезона, и этим стилистическим приемом точно стоит воспользоваться. Двубортный бежевый плащ можно надеть поверх строгой белой рубашки и кардигана. Образ в стиле smart-casual завершат классические черные брюки и лаковые туфли-лодочки.

С клетчатой юбкой

Примеряя юбку с тренчем, следует помнить, что юбка должна быть чуть короче самого плаща. С длинным бежевым плащом особенно эффектно будет смотреться миди-юбка в крупную клетку, блузка нежного оттенка и высокие классические сапоги. Что касается аксессуаров, то мы бы остановили свой выбор на заметных круглых серьгах и кожаных перчатках.

Мнение эксперта

— Тренч сохраняет свою актуальность, он необходим для осеннего сезона. Универсальным фасоном для леди 35+ будет тренчкот с поясом или без, длиной до колена.

Тренч одинаково хорошо смотрится с джинсами, брюками, платьями, юбками, кроссовками, оксфордами, туфлями на каблуке.

Будучи предметом классического гардероба, плащ удачно сочетается с вещами разных стилей. Его можно комбинировать с офисной одеждой, джинсами и белой рубашкой или водолазкой, непышными юбками и платьями. Также можно носить плащ с легкими летними платьями длины миди или теплыми трикотажными платьями-футлярами, подчеркивающими фигуру.

Осенью тренч можно надевать в многослойных луках, например, поверх рубашки и свитера или кардигана.

Карина Химчинская,

российский дизайнер