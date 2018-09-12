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Селена Гомес показала стройные ноги в золотом мини-платье на показе Coach
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Селена Гомес показала стройные ноги в золотом мини-платье на показе Coach 

Журнал ОК! 2 часа назад
Вчера в рамках Недели моды в Нью-Йорке прошло показательное выступление ещё одного бренда — новую коллекцию одежды и аксессуаров показал Coach. Главной гостьей модного шоу стала Селена Гомес, которая уже два года является амбассадором марки.
26-летняя певица и актриса прошла к своему месту в первом ряду в коротком черно-золотом платье, гордо продемонстрировав свои стройные ноги. Однако платье все же привлекает к себе больше внимания — дизайнеры Coach постарались. Во-первых, там есть воротник и длинные рукава, во-вторых, разноцветные камни, в-третьих, бахрома.
Фотография: REX/Shutterstock Селена Гомес
Красный бархатные туфли звезды сочетались с объемной сумкой, которую Селена отдала помощнице перед фотосессией.
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