Селена Гомес показала стройные ноги в золотом мини-платье на показе Coach

Вчера в рамках Недели моды в Нью-Йорке прошло показательное выступление ещё одного бренда — новую коллекцию одежды и аксессуаров показал Coach. Главной гостьей модного шоу стала Селена Гомес, которая уже два года является амбассадором марки.

26-летняя певица и актриса прошла к своему месту в первом ряду в коротком черно-золотом платье, гордо продемонстрировав свои стройные ноги. Однако платье все же привлекает к себе больше внимания — дизайнеры Coach постарались. Во-первых, там есть воротник и длинные рукава, во-вторых, разноцветные камни, в-третьих, бахрома.

Фотография: REX/Shutterstock Селена Гомес

Красный бархатные туфли звезды сочетались с объемной сумкой, которую Селена отдала помощнице перед фотосессией.