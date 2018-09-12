Ещё
Поддельную брендовую одежду выявили в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поддельную брендовую одежду выявили в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородская таможня выявила в одном из магазинов Богородска контрафактные товары под марками известных брендов. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.
Согласно информации, в магазине одежды реализовывался товар, на который были нанесены бренды Adidas, Nike, Reebok и FIFA. В общей сложности выявлено 98 единиц контрафактного товара на сумму более 46,5 тысяч рублей.
В настоящее время все изделия отправлены на экспертизу.
Ранее сообщалось, что более 1,6 тысяч контрафактной одежды и обуви выявлено Нижегородской таможней с начала года.
Newsroom24: последние новости
Пропавшая в Кстове 21-летняя Светлана Ходеева найдена погибшей 7-летняя Маша Старостина пропала 1 сентября в Нижнем Новгороде Роспотребнадзор выявил нарушения в местах новогодних елок для детей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых3
Вещи, которые приносят беду13
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир15
Футболка, создающая грудь «из ничего»7
И такое бывает: девушка вышла замуж случайно
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:46
Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых
Звёзды
00:42
Гагарина рассказала о потере половины семьи
Звёзды
12:34
Что вы наверняка не сможете сделать
Здоровье Психология
03:54
Звезды, заморозившие лица и надувшие губы
Звёзды Красота
05:23
Леонардо Ди Каприо знает, чем удивить
Звёзды
07:15
Голливудские звезды с русскими корнями
Звёзды
05:36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение