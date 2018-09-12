Поддельную брендовую одежду выявили в Нижегородской области

Нижегородская таможня выявила в одном из магазинов Богородска контрафактные товары под марками известных брендов. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.

Согласно информации, в магазине одежды реализовывался товар, на который были нанесены бренды Adidas, Nike, Reebok и FIFA. В общей сложности выявлено 98 единиц контрафактного товара на сумму более 46,5 тысяч рублей.

В настоящее время все изделия отправлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что более 1,6 тысяч контрафактной одежды и обуви выявлено Нижегородской таможней с начала года.