Кейт Мосс носит фуражку — один из главных трендов этой осени

Знаменитая супермодель Кейт Мосс на днях была замечена в Лондоне. Звезда глянцевых обложек выбрала в качестве стильного аксессуара фуражку — один из главных трендов этой осени.

Кейт Мосс своим примером продемонстрировала — мода циклична. Ведь звездв активно носили фуражки еще в 2011 году. Затем временно забыли про этот головной убор — чтобы вновь вспомнить в нынешнем году.

Фуражки хороши тем, что позволяют смягчить черты лица и сделать образ более выразительным в любом возрасте. Отличительной чертой женской фуражки является козырек округлой формы и располагающийся от левого виска до правого. Тулья может быть любой формы. Фуражки требуют особого ухода, их нельзя сминать и стирать.

Судя по активности дизайнеров в создании фуражек, в этом сезоне модницы начнут носить их часто. Коллекции фуражек уже создали французский Christian Dior, итальянский бренд Moschino, американский Dsquared², люксовый американский бренд Ralph Lauren и другие популярные марки.

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⭐️ #NEWYORKEFFINCITY @jamesbrownagency

Публикация отKate Moss Latest ⚡️ (@katemosslatest) 9 Май 2018 в 3:03 PDT Мы заинтересовались вопросом — а носила ли Кейт Мосс фуражки ранее? Разумеется, носила. И, видимо, настолько полюбила этот головной убор, что оказалась рада его новому пришествию.

А вы носите фуражки?