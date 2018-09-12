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Кейт Мосс носит фуражку — один из главных трендов этой осени
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Кейт Мосс носит фуражку — один из главных трендов этой осени 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Знаменитая супермодель Кейт Мосс на днях была замечена в Лондоне. Звезда глянцевых обложек выбрала в качестве стильного аксессуара фуражку — один из главных трендов этой осени.
Кейт Мосс своим примером продемонстрировала — мода циклична. Ведь звездв активно носили фуражки еще в 2011 году. Затем временно забыли про этот головной убор — чтобы вновь вспомнить в нынешнем году.
Фото с сайта www.elle.ru
Фуражки хороши тем, что позволяют смягчить черты лица и сделать образ более выразительным в любом возрасте. Отличительной чертой женской фуражки является козырек округлой формы и располагающийся от левого виска до правого. Тулья может быть любой формы. Фуражки требуют особого ухода, их нельзя сминать и стирать.
Судя по активности дизайнеров в создании фуражек, в этом сезоне модницы начнут носить их часто. Коллекции фуражек уже создали французский Christian Dior, итальянский бренд Moschino, американский Dsquared², люксовый американский бренд Ralph Lauren и другие популярные марки.
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⭐️ #NEWYORKEFFINCITY @jamesbrownagency
Публикация отKate Moss Latest ⚡️ (@katemosslatest) 9 Май 2018 в 3:03 PDT  Мы заинтересовались вопросом — а носила ли Кейт Мосс фуражки ранее? Разумеется, носила. И, видимо, настолько полюбила этот головной убор, что оказалась рада его новому пришествию.
А вы носите фуражки?
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