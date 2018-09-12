Джереми Реннер, Энн Хэтэуэуй, Рами Малек и другие звездные гости Недели моды в Нью-Йорке 

Неделя моды в Нью-Йорке, ознаменовавшая начало сезона показов новых коллекций весна-лето 2019, продолжает собирать звездных гостей. В их числе оказались Джереми Реннер, Рами Малек, Джейк Джилленхол, Энн Хэтэуэй и другие.
Джереми, Энн и ее супруг в первом ряду наблюдали за показом бренда Bosideng, в то время как Рами Малек в компании Джейка Джилленхола и Сирши Ронан побывал на показе Calvin Klein. Дефиле Calvin Klein вообще стало чуть ли не самым-самым по количеству побывавших в первом ряду знаменитостей — также на показ бренда приехали Гвендолин Кристи, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Наоми Кэмпбелл, Кейт Босуорт.
попкорнnews