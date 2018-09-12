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Другое дело: длинноногая Анастасия Волочкова сменила цветастые хламиды на маленькое черное платье
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Другое дело: длинноногая Анастасия Волочкова сменила цветастые хламиды на маленькое черное платье 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
42-лентяя танцовщица Анастасия Волочкова показалась перед фолловерами своего Instagram в необычном выдержанном образе.
Анастасия Волочкова пригласила к себе домой стилистов из Санкт-Петербурга, чтобы сменить цвет волос. Экс-балерина, обычно предпочитающая длинные, цветастые и максимально откровенные одежды, встретила девушек в невероятно идущем ей минималистичном коротком платье, которое подчеркнуло все выгодные ее фигуры — прежде всего, длинные подтянутые ноги — и скрыло невыгодные.
— подписала галерею снимков Волочкова. А как тебе новый образ Анастасии?
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Фото:Instagram
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