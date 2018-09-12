За чем охотиться в следующем сезоне: маски для плавания, китчевые броши и резиновая обувь из новой коллеции Calvin Klein

Накануне вечером в Нью-Йорке прошел весенне-летний показ Calvin Klein. Раф Симонс обратился к эстетике двух культовых американских кинокартин «Челюсти» и «Выпускник». В то время, как другие дизайнеры связывают с теплой порой жизнерадостные символы и цвета, Симонс находит вдохновение в тревожных мотивах. Фоном «Челюстей» становится отдых у океана, а главной сюжетной линией — трагедии в безопасном на вид рае. Новоиспеченный выпускник школы Бенджамен Брэддок размышляет о своем будущем, которое представляется ему крайне туманным, да к тому же попадает в неприятные истории.

Обычно кропотливый подход к деталям отразился на показе Рафа и в этот раз. К школьной поре отсылают оверсайз-жакеты, академические шапочки и яркие ленты из бахромы. О водном мире повествуют красные шапочки бини, какие носят моряки, резиновые очки и обувь (явно непромокаемые и рассчитанные скорее на пасмурную погоду), спущенные фартуки нарядов (как у гидрокостюмов) и много другое.

Фото: ImaxTree