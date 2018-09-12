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Жителей столичного Юго-Запада приглашают на фримаркет «Экодвор»
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Жителей столичного Юго-Запада приглашают на фримаркет «Экодвор» 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
С 16 сентября во дворе дома № 18 по Ломоносовскому проспекту будет проводиться благотворительная акция по сбору одежды.
Организаторами акции выступают благотворительный фонд «Второе дыхание» и проект Charity Shop. После завершения фримаркета все собранные вещи будут рассортированы и отправлены нуждающимся.
В период проведения акции все желающие смогут сдать одежду и обувь без видимых дефектов, опустив пакет с вещами в специальный контейнер, который 16 сентября будет установлен на спортивной дворовой площадке, а с 17 по 28 сентября — во 2-ом подъезде дома № 18. Помимо обычной одежды, можно будет также передать организаторам акции вечерние платья, туфли на высоких каблуках, украшения, книги на иностранных языках и дизайнерскую одежду — все это будет впоследствии направлено на реализацию в один из благотворительных магазинов, а полученная прибыль пойдет на оплату части расходов благотворителей и оплату труда людей с ограниченными возможностями, работающих в проекте.
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