Новая коллекция Calvin Klein: фильм «Челюсти», университетские шапочки и отсылки к творчеству Уэса Андерсона

Американская история ужасов, рассказанная Рафом Симонсом, продолжается: после прошлогодней коллекции с платьями, будто забрызганными кровью, и плащами, больше напоминающими черные пакеты, дизайнер Calvin Klein обратился к одному из лучших хорроров 70-х годов — фильму «Челюсти». Отсылки были и прямые, и косвенные: футболки с постером спилберговской ленты чередовались с гидро-костюмами и юбками с необработанными (откусанными!) краями. А сами модели (в том числе Даутцен Крус, Стелла Теннант Кайя Гербер и Алина Болотина из Петербурга) дефилировали на фоне волнующегося моря под музыку, которая в «Челюстях» намекала на скорый «страшный момент».

Морскую тему также подчеркивали красные шапочки — точь-в-точь, как у Жака-Ива Кусто и списанного с него образа Стива Зиссу из фильма Уэса Андресона. Но в некоторых образах стайлинг делали не хипстерские головные уборы, а университетские — еще одна отсылка Рафа Симонса к кинематографу, а именно к драматично-романтичному «Выпуснику». К нему же апеллировали буржуазные платья с крупными брошами и леопардовый принт, помещенный на фартуки и желтые юбки, — а новом сезоне будем косплеить если не жертв акульей охоты, то соблазнительную Миссис Робинсон.