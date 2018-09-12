Ещё
Новая коллекция Calvin Klein: фильм «Челюсти», университетские шапочки и отсылки к творчеству Уэса Андерсона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая коллекция Calvin Klein: фильм «Челюсти», университетские шапочки и отсылки к творчеству Уэса Андерсона 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Американская история ужасов, рассказанная Рафом Симонсом, продолжается: после прошлогодней коллекции с платьями, будто забрызганными кровью, и плащами, больше напоминающими черные пакеты, дизайнер Calvin Klein обратился к одному из лучших хорроров 70-х годов — фильму «Челюсти». Отсылки были и прямые, и косвенные: футболки с постером спилберговской ленты чередовались с гидро-костюмами и юбками с необработанными (откусанными!) краями. А сами модели (в том числе Даутцен Крус, Стелла Теннант, Кайя Гербер и Алина Болотина из Петербурга) дефилировали на фоне волнующегося моря под музыку, которая в «Челюстях» намекала на скорый «страшный момент».
Морскую тему также подчеркивали красные шапочки — точь-в-точь, как у Жака-Ива Кусто и списанного с него образа Стива Зиссу из фильма Уэса Андресона. Но в некоторых образах стайлинг делали не хипстерские головные уборы, а университетские — еще одна отсылка Рафа Симонса к кинематографу, а именно к драматично-романтичному «Выпуснику». К нему же апеллировали буржуазные платья с крупными брошами и леопардовый принт, помещенный на фартуки и желтые юбки, — а новом сезоне будем косплеить если не жертв акульей охоты, то соблазнительную Миссис Робинсон.
Собака.ru: последние новости
В Перми открылся бутик российского бренда RuMarc Кто будет участвовать в шоу Victoria's Secret в этом году? От девушки с витилиго до «виртуальной модели» СМИ: Меган Маркл ждет первенца
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых3
Вещи, которые приносят беду13
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир15
Футболка, создающая грудь «из ничего»7
И такое бывает: девушка вышла замуж случайно
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:46
Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых
Звёзды
00:42
Гагарина рассказала о потере половины семьи
Звёзды
12:34
Что вы наверняка не сможете сделать
Здоровье Психология
03:54
Звезды, заморозившие лица и надувшие губы
Звёзды Красота
05:23
Леонардо Ди Каприо знает, чем удивить
Звёзды
07:15
Голливудские звезды с русскими корнями
Звёзды
05:36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение