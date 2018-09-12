Цитаты из кинофильмов, леопардовые платья и якорные цепи на сумках в новой коллекции Calvin Klein

Раф Симнос вновь «утонул» в классических американских хоррорах и комедиях. Коллекция Calvin Klein сезона весна-лето — 2019, представленная на Неделе моды в Нью-Йорке, полностью посвящена двум культовым произведениям киноискусства «Челюстям» Спилберга и «Выпускнику» Николса.

Раф Симонс называл эти два фильма очень важными для себя. Именно поэтому в коллекции так легко найти буквальные цитаты: будь то майки с постером Jaws и напечатанным поверх лого CK или шапки-конфедератки, как у выпускников университетов. Конечно, эти вещи сложно назвать знаковыми. Раф был бы не Рафом, если бы все было так просто. Гораздо более тонкими цитатами стали якобы выпускные платья и а-ля мужские пиджаки. Объемные свитера и жилетки тоже скорее напоминают костюмы из фильмов об американских студентах.

Из аксессуарной линейки нам особо приглянулись сумки с цепями, интересно, как будет выглядеть их коммерческая, а не подиумная версия? Останутся ли цепи настолько массивными и напоминающими якорные или приобретут более элегантное воплощение.

Непривычными для Рафа кажутся лишь принты в коллекции: перебор с цветным леопардом выглядит, как своеобразный «привет Тому Форду».

Симонс ищет себя и по кирпичику строит свой собственный Calvin Klein 205W39NYC. Иногда его параллели с американской историей и культурой оказываются слишком тонкими и понятными, разве что, коренным американцам и ему самому, но, если «распилить» коллекцию на отдельные вещи — их определенно ждет коммерческий успех. И дело не только в том, что за созданием стоит всеми любимый Раф.

Листай галерею и рассматривай новые творения Рафа Симонса!

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Фото: Vogue.com