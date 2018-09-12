В Перми открылся бутик российского бренда RuMarc

В Перми открылся бутик российского бренда RuMarc, который уже представлен в пяти городах России. На открытие приехала дизайнер и основатель марки Юлия Личели, которая рассказала о коллекции и обратила внимание на универсальные лекала, которые подходят любой фигуру. В коллекции представлены стильные костюмы с блейзерами, рубашки, платья, юбки, вещи в стиле glam sport и большой выбор аксессуаров.

Во время модного показа гости смогли убедиться в качестве вещей и оценить разнообразие фактур и форм. Комментировала и составляла образы для показа стилист и имидж-дизайнер Татьяна Жильцова. Бутик находится в ТЦ «Колизей Cinema», ул. Куйбышева 16, на 2 этаже.