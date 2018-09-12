Какой бред! Оказывается, Брэд Питт копирует образы своих женщин

Страница из старой газеты спровоцировала бурные обсуждения в интернете. Одни уверены, что так актер пытается скрыться от самого себя, а другие — что со временем все люди в отношениях становятся похожими друг на друга.

Как бы там ни было, но такое количество фото Брэда со спутницами доказывает лишь одно: это явно не простая случайность. Смотрите сами!

С Шэлейн Макколл (1987 год)

Звезда сериала «Даллас» Шэлейн Маккол и Брэд Питт еще со съемок носили практически одинаковые прически: тот же оттенок, манера зачесывать челку на правую сторону. Конечно, нужно сделать небольшую скидку на то, что в 80-х годах все модники были похожи друг на друга прическами и стилем в одежде.

Для этого выхода Питт явно заморочился с аксессуарами: нашел такую же шляпу, как и у спутницы, надел коричневые авиаторы и такой же темный пиджак.

С Джульетт Льюис (1992 год)

На этом фото Брэд даже походку Джульетт скопировал, не говоря уже о прическе и комбинации джинсов со светлой рубашкой.

С Джил Шолен (1993 год)

Джил Шолен, видимо, одолжила Брэду одну из своих шляп, а он ей — свой пиджак. Так и составили одинаковые образы: оверсайз пиджаки, футболки, шляпы и украшения в одном стиле.

Может, сыграла роль мода тех времен, но кроме выходов в свет с Кристиной Брэда Питта больше не видели в одежде с мелким цветочным принтом. А вот у Эпплгейт это любимый мотив в нарядах.

Кто есть кто? Брэд Питт настолько досконально скопировал образ Гвинет Пэлтроу, что фото кажется кадром из фильма. Все прозаичнее: чем дольше Брэд был в отношениях с Гвинет, тем больше походил на нее — как в одежде, так и в прическах.

Например, это фото сделано уже год спустя, а парочка синхронно отращивала волосы и, видимо, ходила за покупками: одинаковые очки, цветовая гамма и стиль.

Хоть на этом фото Брэд уже сменил стрижку, но манера поведения и стиль в одежде полностью остались такими же, как и у Пэлтроу.

С Клер Форлани (1997 год)

Тут даже комментарии излишни: идентичная верхняя одежда, поза на фото и даже фирменный взляд Форлани — все есть у Брэда.

С Джиткой Похлодек (1999 год)

Времена хиппи не щадили никого, но Брэда Питта приобщила к этому стилю Джитка. Она же и подобрала ему гардероб. Других объяснений, почему они одеты одинаково, у нас нет.

С Дженифер Энистон (2000–2005 гг.)

Муж и жена со временем действительно становятся похожи друг на друга. Но не в первый же год жизни! А Брэд сразу же подхватил стиль жены и тоже начал укладывать волосы в небрежном стиле.

Их называли самой красивой парой заслуженно: только смотрите, как они хорошо смотрелись вместе. В этом есть заслуга Брэда: костюм подобран в стиль платья Дженнифер, волосы в одном тоне, даже украшений минимум — только чтобы не отвлекать внимание на мелочи.

Просто не верится, что этот мужчина недавно ходил со светлыми волосами, так органично он вписался в образ строгого брюнета.

Нам кажется, что даже волосы парочка красила у одного и того же стилиста! Но нужно отдать должное — смотрится такая синхронность в образах очень нежно и является проявлением привязанности и любви.

Потом Брэд Питт и Анджелина Джоли не раз выбирали для красных дорожек наряды, которые дополняли и повторяли друг друга. И всегда попадали в точку — смотрелись стильно и элегантно.

Тут любимый вырез на платье Анджелины и одинаковые прически у супругов.

И снова одинаковый цвет волос и костюм под платье жены.

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