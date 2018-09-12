Полиция изъяла в Московском районе Петербурга контрафактную одежду и обувь

Сотрудники полиции Петербурга изъяли у одного из предпринимателей Московского района контрафактную спортивную одежду и обувь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, в ходе проверочных мероприятий в помещении магазина, расположенного на Московском проспекте, выявили факт реализации продукции, маркированной товарными знаками популярных брендов спортивной одежды и обуви с явными признаками контрафактности. По результатам проверки из незаконного оборота изъято 186 единиц продукции.

Владелец магазина понесет ответственность, предусмотренную законом. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело за незаконное использование средств индивидуализации товаров.