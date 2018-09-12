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Полиция изъяла в Московском районе Петербурга контрафактную одежду и обувь
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Полиция изъяла в Московском районе Петербурга контрафактную одежду и обувь 

Ivyborg.ru 47 минут назад
Сотрудники полиции Петербурга изъяли у одного из предпринимателей Московского района контрафактную спортивную одежду и обувь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
Как стало известно, в ходе проверочных мероприятий в помещении магазина, расположенного на Московском проспекте, выявили факт реализации продукции, маркированной товарными знаками популярных брендов спортивной одежды и обуви с явными признаками контрафактности. По результатам проверки из незаконного оборота изъято 186 единиц продукции.
Владелец магазина понесет ответственность, предусмотренную законом. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело за незаконное использование средств индивидуализации товаров.
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