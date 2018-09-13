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Полиция Петербурга изъяла несколько десятков контрафактных IPhone
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Полиция Петербурга изъяла несколько десятков контрафактных IPhone 

360tv.ru + ещё 1 21 минуту назад
Правоохранители в одном из торговых центров в Кировском районе Петербурга обнаружили порядка 35 телефонов, которые были изготовлены якобы компанией Apple. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции провели оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители нашли торговый павильон на улице Васи Алексеева, 1, где продавали смартфоны с логотипом компании Apple.
Оперативники проверили на подлинность мобильные устройства и выявили, что продавцы телефонов незаконно использовали популярный товарный знак IPhone. В результате правоохранители изъяли 35 гаджетов с логотипом «яблока».
Компания «Агентство Интеллектуальной Собственности» представляет на территории России интересы американской фирмы Apple. Нанесенный ущерб петербургских предпринимателей оценили в 800 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
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