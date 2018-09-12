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Мелания Трамп надела «военное» пальто на открытие мемориала «Башня голосов»
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Мелания Трамп надела «военное» пальто на открытие мемориала «Башня голосов» 

Журнал ОК! 45 минут назад
В последнее время Мелания Трамп редко появляется на публике, однако она присоединилась к мужу Дональду на церемонии памяти жертв теракта 11 сентября. Супруги прилетели в Шэнксвилл, штат Пенсильвания, где разбился последний из захваченных самолетов. С того страшного дня прошло 17 лет.
В день памяти 48-летняя первая леди США выбрала соответствующий наряд — строгое темно-синее пальто длины миди. Автором наряда выступили дизайнеры бренда Herve Pierre.
Дональд и Мелания Трамп, фото из Instagram
Туго затянутый ремень от «военного» пальто идеально подчеркнул стройную талию Мелании. Белые полосы сделали дизайн наряда более интересным. К нему жена президента США подобрала лаковые туфли-лодочки Manolo Blahnik.
Об открытии памятного мемориала «Башня голосов» Мелания Трамп написала в своих социальных сетях:
Этим утром состоялось грустная дань уважения рейсу 93 и открытие Мемориала. Мы чтим погибших в этом несчастье 11 сентября. Сейчас нужно помнить силу нации и мощь, которая исходит от единства, лидерства и мужества. Да благословит бог этот великий народ
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