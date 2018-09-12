Сестра Корнелиуса Гурлитта тоже владела частью тайной коллекции

Покойная сестра Корнелиуса Гурлитта Рената, как оказалось, тоже владела произведениями искусства, подлежащими реституции. Власти Германии подтвердили, что Рената Гурлитт также унаследовала похищенное нацистами искусство от своего отца, Хильдебрандта Гурлитта. Это стало известно после того, как коллекционер, имя которого не разглашается, нашел в базе данных Lost Art, где содержатся сведения о конфискованных нацистами произведениях искусства, четыре работы, которые он получил от Ренаты Гурлитт. Коллекционер добровольно передал эти произведения Немецкому фонду утраченного искусства. Фонду удалось установить первоначальных владельцев этих четырех работ, которые, как выяснилось, принадлежали парижской еврейской семье Дейч. Министр культуры Германии Моника Грюттерс высоко оценила приверженность нынешнего владельца работ Вашингтонским принципам, назвав его поступок «важным шагом к тому, чтобы исправить последствия кражи искусства во времена нацизма». Вновь обнаруженные рисунки будут представлены на выставке работ из «коллекции Гурлитта» Gurlitt: Status Report, открывающейся в Мартин-Гропиус-Бау в Берлине 14 сентября 2018 года, где будут представлены работы из «коллекции Гурлитта».

Источник: artnet