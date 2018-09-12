Бабушка кукольного ренессанса рассказала нижегородцам о своих секретах

Уникальную не только для Нижнего Новгорода, но и для России галерею кукол одной художницы открыла коллекционер и меценат Ольга Лобачева. Она же и пригласила фрау Гюнцель посетить наш город и встретиться со зрителями.

Художница изобрела уникальный способ изготовления частей кукол. Она делает головы, ручки и ножки из белейшего фарфора. Потом фарфор покрывается особым воском, расписывается, и снова покрывается воском. Эффект — потрясающий. Появляется ощущение, что «кожа» светится изнутри.

— Все эти детские складочки, ямочки на ручках и ножках я вылепливаю вручную, — рассказала художница. — Но здесь такая история: иногда во время обжига эти очень маленькие детали исчезали. И тогда мы берем в руки такие инструменты, как скальпель, кусочки шелка, которыми делается окончательная шлифовка, и дорабатываем эти недочеты.

По образованию Хильдегард Гюнцель — дизайнер одежды. Поэтому все наряды для своих творений она проектирует сама. И сама наряжает их в платья, сшитые по ее лекалам. Иногда, признается она, кукла не принимает, предложенный наряд. как будто говорит, что платье ей не идет. Художница вспомнила, что однажды кукла приняла только четвертый наряд, который она ей предложила.

— Что может стать толчком к рождению куклы? Все, что угодно — встречи с людьми, как это произошло в случае с Ольгой Лобачевой, прочитанная книга, впечатление от поездки. Таким толчком может стать даже отрез красивой ткани. Иногда я вижу такую ткань и понимаю, что эта красивая ткань должна украсить красивую куклу.

Конкретный пример, вчера, когда мы катались по Волге на кораблике очень красиво, грациозно, просто сама для себя танцевала внучка владелицы галереи Ева. Я посмотрела на нее и подумала, что в следующем году я обязательно сделаю еще одну балерину.

Кстати, художница прекрасно выглядит. И вы ни за что не догадаетесь, сколько ей лет. Она говорит, что секрет ее молодости — в любви.

— С моим мужем мы познакомились во время интервью в моем родном городе Баден-Бадене. Интервью происходило во время ужина и к его концу мы поняли, что очень нравимся друг другу. При этом он все время рассказывает, что я его соблазнила! Он был издателем и у него было три журнала о куклах. Это практически вся история и это любовь всей моей жизни.

Мой секрет молодости и красоты? Вы знаете, точно не воск. Рецепт такой — быть счастливой, уметь наслаждаться жизнью и заниматься любимым делом.

Ради любимого мужа художница даже старается держать в своем доме поменьше кукол.

—У меня в доме есть куклы. Но вообще их столько, что нельзя поселить их в нашем доме всех, чтобы это спокойно переносил мой муж. Нужно, чтобы для него оставалось свободное место на диване.

Относительно коллекции Ольги Лобачевой Хильдегард сказала, что она вполне может посоперничать с коллекцией Деми Мур , которая тоже собирает этих кукол.

— Куклы Хильдегард — это пришельцы из мира мечты, — считает Ольга Лобачева. — И они удовлетворяют всечеловеческую ностальгию по утраченной райской красоте

— Меня часто спрашивают, почему в моих коллекциях так мало мальчиков, — призналась фрау Гюнцель. — Мальчиков, на самом деле, я делаю. В нынешней коллекции я сделала маленького лорда, делала куклу по образу моего любимого внука. Мальчики, безусловно, коллекцию украшают. Но вот какая штука — у меня есть сотрудники и я должна делать то, что продается. А продаются… девочки!

Осталось добавить, что теперь в этот сказочный мир может попасть любой желающий. Найти координаты и записаться на экскурсию можно на сайте галереи «Хрупкие мечты».