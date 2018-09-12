Пэрис Хилтон примерила на подиуме образ Круэллы Де Виль

Пока Disney готовится снимать фильм про Круэллу Де Виль из «101 далматинца» и рассматривает на эту роль Эмму Стоун , на подиуме в рамках Недели моды в Нью-Йорке появилась еще одна отличная Круэлла — Пэрис Хилтон , которая прямо-таки органично вписалась в образ.

Пэрис приняла участие в оригинальном показе бренда The Blonds, новая коллекция которого была вдохновлена диснеевскими злодеями — не только Круэллой, но и Урсулой из «Русалочки», Малефисентой, Червонной королевой из «Алисы в стране чудес».

попкорнnews