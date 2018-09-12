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Пэрис Хилтон примерила на подиуме образ Круэллы Де Виль
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Пэрис Хилтон примерила на подиуме образ Круэллы Де Виль 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
Пока Disney готовится снимать фильм про Круэллу Де Виль из «101 далматинца» и рассматривает на эту роль Эмму Стоун, на подиуме в рамках Недели моды в Нью-Йорке появилась еще одна отличная Круэлла — Пэрис Хилтон, которая прямо-таки органично вписалась в образ.
Пэрис приняла участие в оригинальном показе бренда The Blonds, новая коллекция которого была вдохновлена диснеевскими злодеями — не только Круэллой, но и Урсулой из «Русалочки», Малефисентой, Червонной королевой из «Алисы в стране чудес».
попкорнnews
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