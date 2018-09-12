7 колец с бриллиантами из французской коллекции про любовь 

Ирина Щапова, журналист, феминистка и неугомонный шопоголик
Даниэль Ланьо — романтик и коренной парижанин — согласился специально для SUNLIGHT создать коллекцию колец «P. S. I love you» с якутскими бриллиантами и французским настроением. Вдохновленная Парижем как городом любви серия золотых колец выполнена в сложной технологии механической закрепки камней, где каждый бриллиант в цепочке сияет всеми 57 гранями эталонной огранки. Кольца выполнены в трех оттенках золота — желтом, белом и розовом — и имеют разную ширину и разное количество бриллиантов: от 5 до 34 в каждом изделии.
Нам нравится, что коллекция транслирует именно французский шик, который, в отличие от, например, итальянского или испанского стилей, не одобряет крупные, дерзкие и кричащие украшения, будь то бижутерия или ювелирные шедевры из золота и бриллиантов. Именно поэтому строгие формы колец с геометрическими нотками в дизайне передают вкус современных француженок и актуальную моду на украшения.
Золотое кольцо с бриллиантами
Белое, розовое или желтое золото? Выбрать крайне трудно, ведь почти каждая модель кольца в коллекции представлена во всех трех оттенках. Хотя бы в одном мы уверены: чем больше бриллиантов, тем лучше.
Кольцо SL из коллекции «P. S. I love you», желтое золото, бриллианты (заказать)
Золотое кольцо с бриллиантами
Ювелирные мастера знают, что не любые, а именно крупные бриллианты — лучшие друзья девушек. Поэтому и пускаются на оптический обман: на фоне белого золота эти камни выглядят больше, а сверкают ярче.
Кольцо SL из коллекции «P. S. I love you», розовое золото, бриллианты (заказать)
Золотое кольцо с бриллиантами
Камни нескольких видов огранки придают кольцу стильный и современный облик. Не о таком бриллиантовом украшении на каждый день вы мечтали?
Кольцо SL из коллекции «P. S. I love you», белое золото, бриллианты (заказать)
Золотое кольцо с бриллиантами
Золото и бриллианты прекрасно подходят для любых торжественных событий, будь то помолвка, свадьба или просто искренний подарок как символ любви в любое время года.
Кольцо SL из коллекции «P. S. I love you», розовое золото, бриллианты (заказать)
Золотое кольцо с бриллиантами
У миниатюрных бриллиантов есть один козырь перед крупными: в ансамбле из нескольких десятков камней они сверкают и переливаются лучами света в отражении всех своих граней (а таких у 23 бриллиантов будет больше тысячи!).
Кольцо SL из коллекции «P. S. I love you», белое золото, бриллианты (заказать)
Золотое кольцо с бриллиантами
У каждой из нас свое счастливое число. Мы не будем оригинальничать и загадаем в уме семерку. Может быть, этот номер фортуны способен сделать украшение приносящим удачу?
Кольцо SL из коллекции «P. S. I love you», желтое золото, бриллианты (заказать)
Золотое кольцо с бриллиантами
21 бриллиант и розовое золото при более чем доступной даже без скидок цене. Поторопитесь, а иначе бриллианты вас не дождутся!
Кольцо SL из коллекции «P. S. I love you», розовое золото, бриллианты (заказать)
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