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«Уродливые» штаны из прошлого стали новым трендом
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«Уродливые» штаны из прошлого стали новым трендом 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Популярные 20 лет назад брюки карго снова вернулись на подиум. Об этом сообщает Fashionista, называя вещь «объективно уродливой».
На Неделе моды в Нью-Йорке бренды представили коллекции одежды на весну 2019. Среди тех, кто одел моделей в укороченные штаны с карманами оказался итальянский дизайнер Прабал Гурунг. В его шоу участвовала американская топ-модель Белла Хадид, которая показала розовые неоновые карго и топ такого же цвета.
Тренд также поддержали марки Jonathan Simkhai, Sies Marjan, John Elliott, Ralph Lauren, а Claudia Li продемонстрировала карго-юбку.
Кроме того, уже летом 2018 года эту вещь полюбили сестры Кардашьян и Дженнер.
В августе отмечалось, что одежда популярных в 1980-х неоновых оттенков начала привлекать знаменитостей. Поклонницами таких цветов стали американская супермодель Белла Хадид, бывшая участница реалити-шоу The Only Way Is Essex Кейт Райт, сестры Ким Кардашьян, Хлои Кардашьян и Кайли Дженнер.
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