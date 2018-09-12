«Уродливые» штаны из прошлого стали новым трендом

Популярные 20 лет назад брюки карго снова вернулись на подиум. Об этом сообщает Fashionista, называя вещь «объективно уродливой».

На Неделе моды в Нью-Йорке бренды представили коллекции одежды на весну 2019. Среди тех, кто одел моделей в укороченные штаны с карманами оказался итальянский дизайнер Прабал Гурунг. В его шоу участвовала американская топ-модель Белла Хадид , которая показала розовые неоновые карго и топ такого же цвета.

Тренд также поддержали марки Jonathan Simkhai, Sies Marjan, John Elliott, Ralph Lauren, а Claudia Li продемонстрировала карго-юбку.

Кроме того, уже летом 2018 года эту вещь полюбили сестры Кардашьян и Дженнер.