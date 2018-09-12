Почти голая: самые нелепые свадебные наряды знаменитостей

День свадьбы называют одним из главных событий в жизни, и каждый хочет, чтобы этот день действительно стал особенным. Больше всего беспокоятся невесты, желающие выглядеть идеально и оригинально. Однако порой в погоне за чем-то особенным результат получается не таким, как ожидалось, что на себе доказывают эти знаменитости, выбравшие для бракосочетания совершенно нелепые наряды.

Лолита

Отечественная знаменитость всегда славилась своим экстравагантным стилем, поэтому едва ли кого-то удивит тот факт, что для свадьбы она предпочла нечто особенное. Выглядела невеста в тот день не совсем как невеста.

Селин Дион

Эта артистка обычно достаточно утонченная, но на своей свадьбе в 1994 году она решила сразить гостей помпезностью события. Ради этого певица надела инкрустированную камнями Swarovski корону, больше походившую на пасхальный кулич.

В 1996 на свадьбе звезды сериала «Спасатели Малибу» платье невесты СМИ назвали «невидимым», и это действительно так. Для бракосочетания с рокером Андерсон выбрала откровенный бикини, а жених поддержал избранницу, отказавшись от рубашки.

На своей свадьбе британская актриса решила отличиться особенным нарядом, но в итоге ее платье сравнили с нелепым театральным костюмом. Выглядела Томпсон не как невеста, а как нарушившая дресс-код гостья на приеме у британской королевы.

Брак спортсменки и Никиты Джигурды трудно назвать «традиционным», поскольку пара то расходится со скандалом, то снова мирится. Правда, и сама свадьба выдалась необычной, в том числе и благодаря откровенно странному платью Анисиной.

Джулиана Мур Эта прекрасная и утонченная актриса на красных дорожках всегда выглядит идеально, но имеется в ее прошлом и темное «пятно». Сочетаясь в 2003 году браком с Бартом Фрейндлихом, невеста выбрала лилового цвета платье в пол от бренда Prada. Таблоиды тогда от критики воздержались, лишь подчеркнули, что наряд Мур неплохо подходил под мятый галстук жениха.

Снимки сделаны еще в 2005 году, когда политик сочеталась браком с бизнесменом в Нью-Йорке. В открытом доступе фото появились не так давно, вызвав бурные обсуждения. Хотя наряд невеста для свадьбы выбрала и смелый, многим он показался слишком вульгарным.]]>