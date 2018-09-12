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В Гагаринском районе пройдет экологическая акция «ЭкоДвор»
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В Гагаринском районе пройдет экологическая акция «ЭкоДвор» 

Вестник района Гагаринский + ещё 4 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Благотворительная акция по сбору одежды, будет проходить с 16 сентября 2018 г. во дворе дома 18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы на Фримаркете в ходе праздника «ЭкоДвор».
Партнерами данной акции выступили: благотворительный фонд «Второе дыхание» и проект Charity Shop. Все вещи, которые остались после ярмарки отправятся нуждающимся после завершения акции. Помимо экологической акции, гостей мероприятия ждут выступления артистов, мастер класс « как нам быть с отходами», веселые экостарты для детей
Одежду и обувь можно сдать без видимых дефектов, положив пакет с вещами в специальный контейнер. Контейнер будет установлен 16 сентября на спортивной дворовой площадке и с 17 по 28 сентября во 2-ом подъезде дома. Гуманитарная помощь будет передана всем нуждающимся семьям через специальные организации. В Москве фонд «Второе дыхание» сотрудничает с такими организациями, как «Курский вокзал. Бездомные. Дети», «Созидание» и «Движение».
Желающие могут передать вечерние наряды, туфли на высоких каблуках, украшения, книги на иностранных языках и дизайнерскую одежду — всё это передадут на реализацию в один из благотворительных магазинов. Прибыль магазинов позволит покрыть часть расходов благотворительного фонда «Второе дыхание» и оплатить труд людей с ограниченными возможностями, которые работали в данном проекте.
Вся некачественная одежда будет направлена на переработку. На данной акции нижнее белье, носки и купальники без бирок не принимаются.
Организаторы просят проверять карманы в одежде, подробнее о фонде «Второе дыхание» можно узнать по ссылке: bf-secondwind.ru  Праздник закончится показом полнометражного фильма «ВАЛЛ-И».
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