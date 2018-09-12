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Тина Кунаки носит кожаное пальто с лодочками Christian Louboutin и нашумевшей сумкой Dior
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Тина Кунаки носит кожаное пальто с лодочками Christian Louboutin и нашумевшей сумкой Dior 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
В Нью-Йорке еще продолжается Неделя моды, но некоторые значимые для fashion-индустрии события все-таки проходят и в других городах. Так, вечером 11 сентября в Париже в опере Гарнье состоялся торжественный гала-ужин по случаю 70-летнего юбилея бренда Longchamp. Среди гостей вечера были замечены Венсан Кассель и Тина Кунаки. 51-летний актер, как и всегда, был одет просто и со вкусом: свободные бежевые брюки, черное поло и замшевые слипоны в тон. А вот его 21-летняя супруга предпочла очень эффектный образ: она сделала выбор в пользу кожаного черного пальто с широким поясом на талии и дополнила его классическими лодочками Christian Louboutin на высокой шпильке и сумкой Dior Saddle Bag.
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