Ещё
Ставим миллион лайков! Цветное платье Ирины Шейк оценили в сети
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ставим миллион лайков! Цветное платье Ирины Шейк оценили в сети 

Журнал ОК! 2 часа назад
Одной из главных героинь Недели моды в Нью-Йорке стала Ирина Шейк. 32-летняя российская модель частая гость на модных вечеринках, после которых весь мир (без преувеличения) обсуждает её наряды. Не исключением стал и выход Ирины на мероприятие в честь запуска книги журналистки Анны Делло Руссо.
Ирина Шейк, фото из Instagram
Шейк пришла на вечеринку в легком сером платье с красным цветочным принтом. Короткий наряд звезды выигрышно подчеркнул достоинства фигуры модели — и тонкую талию, и бесконечные ноги.
В сети вообще считают, что это платье создано для Шейк. «Ставлю миллион лайков», — написал в Инстаграм один из фанатов знаменитости.
Ирина Шейк и ещё 5 модели, которые вышли на подиум беременными
Ассиметричный наряд создали дизайнеры бренда The Kooples, купить его можно за 395 фунтов (около 36 тысяч рублей).
Кстати говоря, недавно стало известно, что Ирина Шейк — теперь лицо этой марки. Она вместе с The Kooples разработала модель сумки. Для продвижения аксессуара Шейк сфотографировалась в соблазнительном черном боди и изумрудного цвета пиджаке.
Журнал ОК!: последние новости
Виктория Бекхэм приняла участие в оригинальной фотосессии в бумажном пакете От тренчей до панам: 30 идей для street style прямиком из Нью-Йорка Наряд Кристины Агилеры шокировал публику на Неделе моды в Нью-Йорке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я вырывалась, но не кричала — стеснялась»11
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость46
Звезды, которых убили наркотики
Вещи, которые приносят беду13
И такое бывает: девушка вышла замуж случайно
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
06:24
Как замедлить время
Психология
10:36
Звезды, которых убили наркотики
Звёзды Здоровье
09:08
Богини советского кино
Звёзды Красота
05:46
Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых
Звёзды
00:42
Гагарина рассказала о потере половины семьи
Звёзды
12:34
Что вы наверняка не сможете сделать
Здоровье Психология
03:54
Звезды, заморозившие лица и надувшие губы
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение