Ставим миллион лайков! Цветное платье Ирины Шейк оценили в сети

Одной из главных героинь Недели моды в Нью-Йорке стала Ирина Шейк . 32-летняя российская модель частая гость на модных вечеринках, после которых весь мир (без преувеличения) обсуждает её наряды. Не исключением стал и выход Ирины на мероприятие в честь запуска книги журналистки Анны Делло Руссо.

Ирина Шейк, фото из Instagram

Шейк пришла на вечеринку в легком сером платье с красным цветочным принтом. Короткий наряд звезды выигрышно подчеркнул достоинства фигуры модели — и тонкую талию, и бесконечные ноги.

В сети вообще считают, что это платье создано для Шейк. «Ставлю миллион лайков», — написал в Инстаграм один из фанатов знаменитости.

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Ассиметричный наряд создали дизайнеры бренда The Kooples, купить его можно за 395 фунтов (около 36 тысяч рублей).

Кстати говоря, недавно стало известно, что Ирина Шейк — теперь лицо этой марки. Она вместе с The Kooples разработала модель сумки. Для продвижения аксессуара Шейк сфотографировалась в соблазнительном черном боди и изумрудного цвета пиджаке.