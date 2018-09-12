Выбираем юбку-карандаш по типу фигуры

Многие девушки думают, что юбку-карандаш могут носить только красотки с идеальными фигурами. Это неправда! Просто для каждого типа фигуры существует особая юбка.

Итак, если ваш тип фигуры…

«Груша» (Треугольник)

Что это значит? У вас широкие бедра, узкие плечи и тонкая талия, то есть низ значительно шире верха. Чаще всего обладательницы фигуры «груша» имеют плоский живот и небольшую грудь. Талия может быть чуть заниженной, так как туловище обычно длиннее, чем ноги.

Какую юбку-карандаш выбрать? Ваша юбка-карандаш должна быть скорее прямой, чем узкой. Не слишком обтягивающей, из плотной качественной ткани (она должна хорошо держать форму). Никаких ярких принтов, драпировок, накладных элементов. Выбирайте юбки темных, приглушенных оттенков: серого, черного, синего, коричневого или оливкового цвета. Желательно, чтобы на юбке был пояс (шириной примерно 3–4 сантиметра). Оптимальная длина — на несколько сантиметров ниже колена (или до колена). Главное, не мини и не миди.

Правильная юбка-карандаш сможет замаскировать широкие бедра, подчеркнуть талию и визуально вытянуть нижнюю часть тела.

Наш выбор. Для каждого типа фигуры мы нашли для вас две красивых юбки-карандаша: одну из брендов масс-маркета, одну из брендов класса люкс.

Sela, Versace

Звездный пример. Дженнифер Лопес обожает юбки-карандаши: еще бы, ведь юбка такого фасона лучше всех обтягивает ее сексуальные ягодицы и бедра. И Джей не стесняется того, что ее низ выглядит крупнее, чем верх. В этом вся суть!

«Прямоугольник»

Что это значит? Ваши бедра и плечи находятся на одной линии, а талии практически нет. Вероятно, у вас тонкие ноги, плоские ягодицы и узкие бедра. Одним словом, фигура абсолютно прямая, без округлостей и соблазнительных изгибов.

Какую юбку-карандаш выбрать? Ваша идеальная юбка-карандаш сужается книзу, слегка облегает бедра и, что особенно важно, не имеет пояса (или его почти не заметно). Юбка должна быть сшита из плотной ткани (шерсть, габардин, тяжелый шелк, твид, вельвет). Длина зависит лишь от того, как вы относитесь к своим ногам. Если они стройные и длинные — можно выбрать модель покороче, если полные и не слишком ровные — остановитесь на модели средней длины.

Юбка-карандаш визуально очертит женственный силуэт и сделает вашу фигуру более пропорциональной и привлекательной.

Наш выбор

Mango, McQ Alexander McQueen

Для фигуры типа «прямоугольник» идеально подойдут эти модели юбки-карандаша длиной ниже колен от дизайнера Маши Горячевой.

Юбка «Тиффани» от Маши Горячевой, от 16 000 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55​

Юбка «Тиффани» от Маши Горячевой, от 3 400 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55​

Звездный пример. Натали Портман — типичная представительница «прямоугольников», однако она все равно носит юбки-карандаши. В этом образе контраст между юбкой и блузой выделяет талию, а сама юбка подчеркивает плавный изгиб бедер актрисы.

«Перевернутый треугольник»

Что это значит? У вас широкие плечи, узкие бедра, плоские ягодицы и невыраженная талия. Массивный верх сочетается со стройным низом (ноги обычно тонкие и длинные). Иногда такая фигура кажется чересчур мужественной.

Какую юбку-карандаш выбрать? Будем откровенны, для фигуры «перевернутый треугольник» больше подходят пышные юбки или юбки-трапеции, которые придают бёдрам дополнительный объем. Но все же иногда вы можете позволить себе и карандаш.

Если ваши бедра и ягодицы имеют хотя бы слабые изгибы, то узкая юбка-карандаш сделает их более заметными. Забудьте про классическую черную юбку — вам нужна юбка, которая притягивает взгляды и отвлекает от массивного верха. Например, в яркую горизонтальную полоску, в клетку, с крупным абстрактным принтом, цветами, с кружевом или из необычной ткани (металлизированного оттенка, из кожи).

Наш выбор

Topshop, Valentino

Звездный пример. Анджелина Джоли имеет довольно широкие плечи и узкие бедра, и именно поэтому она выбрала кожаную юбку-карандаш. Необычная юбка стала главным акцентом образа.

Чтобы отвлечь внимание от широких плеч, как Анджелина Джоли, выберите юбку в горох или с цветочным принтом от магазина Milano Moda.

Юбка PAPERLACE в Milano Moda, от 6 400 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Юбка ANNA RACHELE в Milano Moda, от 8 450 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Что это значит? Талия , живот, грудь — это наиболее выдающиеся части вашего тела. При этом ноги могут быть тонкими, а бедра — достаточно изящными. К сожалению, «яблоко» — это самый диспропорциональный тип фигуры, и скорректировать силуэт с помощью одежды бывает непросто.

Какую юбку-карандаш выбрать? Во-первых, вам нужна юбка с высокой талией: она скроет живот и хотя бы зрительно заузит талию. Во-вторых, юбка-карандаш должна быть темной: черной, синей, бордовой. В-третьих, она должна быть сшита из очень плотной ткани (например, костюмной, замши или джерси). Предпочтительная длина юбки — до колена либо чуть выше.

Несмотря на то, что юбка-карандаш сужается книзу, и кажется, что она, наоборот, подчёркивает круглую фигуру, этот фасон выгодно облегает ягодицы и добавляет силуэту женственности.

Наш выбор

You&You, Dsquared2

Звездный пример. Фигура Джессики Симпсон — «яблоко», но она не боится носить юбки-карандаши и следует всем модным правилам: выбирает юбку с высокой талией длиной чуть выше колена.

Обладательницы фигуры «яблоко» могут последовать примеру Джессики Симпсон и примерить шелковую юбку от Ianis Chamalidy.

Юбка от Ianis Chamalidy, от 17 200 руб., заказать: +7 (800) 555-00-36​

Юбка от Ianis Chamalidy, от 17 200 руб., заказать: +7 (800) 555-00-36​

«Песочные часы»

Что это значит? Это классический и идеальный тип женской фигуры. По ширине бедра и плечи одинаковые, талия — очень узкая и ярко выраженная. Обладательница фигуры «песочные часы» может похвастаться женственными изгибами и сексуальными округлыми формами. Мы пытаемся достичь именно таких пропорций, когда хотим визуально скорректировать любой другой тип фигуры.

Какую юбку-карандаш выбрать? Вам повезло, ведь юбка-карандаш создана специально для вас! По правде говоря, фигуре «песочные часы» подходит практически любой фасон юбки. Так что смело носите то, что вам нравится.

Узкая юбка-карандаш подчеркнет ваши соблазнительные формы, плавные изгибы и тонкую талию. Самая элегантная длина — на пару сантиметров ниже колена или миди. Если вам кажется, что у вас слишком объемные бедра, то воздержитесь от юбок с яркими принтами и обратите внимание на модели приглушенных цветов.

Наш выбор

McQ Alexander McQueen, Vika Smolyanitskaya

Звездный пример. Согласитесь, фигура Скарлетт Йоханссон восхитительна, а все потому, что она из лагеря девушек — «песочных часов». И она может позволить себе любую юбку-карандаш, даже с оригинальным геометрическим принтом.

Девушки с фигурой «песочные часы» могут выбрать юбку-карандаш в первом монобрендовом магазине в России Sportalm.

Юбка «Мину» в Sportalm, от 19 420 руб., заказать: +7 (812) 640-80-40 Юбка «Саря»в Sportalm, от 16 190 руб., заказать: +7 (812) 640-80-40 С чем отлично сочетается юбка-карандаш:

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