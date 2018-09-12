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Искра Лоуренс показала, как скрыть полноту нарядом
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Искра Лоуренс показала, как скрыть полноту нарядом 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Британская модель придумала оптимальный образ для пампушек!
Искать вдохновение и идеи для модных луков всегда стоит у звезд, наблюдая, как селебрити одеваются на красные дорожки и светские мероприятия. Например, британская модель Искра Лоуренс показала оптимальный образ для полных девушек, скрывающий все лишнее и подчеркивающий достоинства. При этом ультрамодный и откровенный.
На один из показов нью-йоркской Недели моды Искра пришла в длинной юбке с откровенным разрезом, которая выгодно подчеркнула талию и округлые формы модели, в футболке, завязанной, как crop-топ, прямо под грудью, и в кожаной черной куртке, которая вот уже который год в сентябре возвращается в тренды. Причем Искра накинула косуху на плечи, чтобы скрыть массивность. В итоге, если не знать, что Лоуренс — модель plus-size, догадаться просто невозможно.
Не всегда образы Искры столь удачны: модель может увеличить пятую точку юбкой с кружевами или открыть животик, надев очень короткий топ. Да и целлюлит модель не скрывает и смело выкладывает в Instagram снимки без ретуши.
Больше фотографий — по стрелке.
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