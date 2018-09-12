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Театр моды «Василиса» удостоен диплома третьей степени на международной выставке головных уборов
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Театр моды «Василиса» удостоен диплома третьей степени на международной выставке головных уборов 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
С 4 по 7 сентября 2018 года в Москве, в «Экспоцентре» на Красной Пресне, проходила крупнейшая международная специализированная выставка головных уборов и аксессуаров CHAPEAU-2018, которая проводится с 2003 года компанией «Кордон».
Одним из лауреатов форума стал театр моды «Василиса» Центра художественного образования комплекса «Воробьевы горы». Выставка традиционно включает в себя обширную деловую программу и профессиональные конкурсные показы опытных производителей, начинающих дизайнеров, а также детских творческих коллективов. На выставке состоялся показ коллекции знаменитого модельера Вячеслава Зайцева и других именитых дизайнеров, предыдущих победителей CHAPEAU, конкурс студенческих работ «Будущее Шапо» и фестиваль юных дарований «ШАПЁНОК». Жюри присудило театру моды «Василиса» диплом третьей степени. Также организаторы CHAPEAU-2018 пригласили призёров на традиционный карнавал в Верону (Италия) в марте 2019 года. «А после показа мы с интересом познакомились с продукцией различных российских и зарубежных фирм, выставленной на многочисленных выставочных стендах», — дополняет рассказ Н. В. Воропаева.
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