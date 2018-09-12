Театр моды «Василиса» удостоен диплома третьей степени на международной выставке головных уборов

С 4 по 7 сентября 2018 года в Москве, в «Экспоцентре» на Красной Пресне, проходила крупнейшая международная специализированная выставка головных уборов и аксессуаров CHAPEAU-2018, которая проводится с 2003 года компанией «Кордон».