Энн Хэтэуэй нашла лучшее пальто-халат для ранней осени 

Неделя моды близится к своему завершению, но знаменитости все еще продолжают прибывать в Нью-Йорк. На днях к звездному десанту, высадившемуся в Большом яблоке, присоединилась Энн Хэтэуэй. 11 сентября она посетила показ бренда Bosideng. Фотографы запечатлели актрису в первом ряду, а также на бэкстейдже шоу. Она была одета в жемчужно-серое пальто-халат с цветочным принтом и рукавами в мелкую клетку. Черные джинсы скинни, лоферы в тон и свободная белая футболка стали отличным дополнением к необычной верхней одежде.