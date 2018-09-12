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Энн Хэтэуэй нашла лучшее пальто-халат для ранней осени
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Энн Хэтэуэй нашла лучшее пальто-халат для ранней осени 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Неделя моды близится к своему завершению, но знаменитости все еще продолжают прибывать в Нью-Йорк. На днях к звездному десанту, высадившемуся в Большом яблоке, присоединилась Энн Хэтэуэй. 11 сентября она посетила показ бренда Bosideng. Фотографы запечатлели актрису в первом ряду, а также на бэкстейдже шоу. Она была одета в жемчужно-серое пальто-халат с цветочным принтом и рукавами в мелкую клетку. Черные джинсы скинни, лоферы в тон и свободная белая футболка стали отличным дополнением к необычной верхней одежде.
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