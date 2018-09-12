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Диплом третьей степени на выставке головных уборов получил Театр моды «Василиса»
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Диплом третьей степени на выставке головных уборов получил Театр моды «Василиса» 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
В «Экспоцентре» на Красной Пресне, с 4 по 7 сентября 2018 года прошла крупнейшая международная специализированная выставка головных уборов и аксессуаров CHAPEAU-2018, которая проводится с 2003 года компанией «Кордон».
Театр моды «Василиса» Центра художественного образования комплекса «Воробьевы горы» стал одним из лауреатов форума. «В этом году свои творческие работы демонстрировали детские коллективы из Москвы, Рязани, Череповца, Подольска, Брянска. Конкуренция среди коллективов была очень высокая. Представленные коллекции отличали оригинальные идеи, мастерство исполнения костюмов и интересные театрализованные постановки», — рассказывает руководитель театра моды «Василиса» Наталья Васильевна Воропаева. По её словам, учащиеся театра моды «Василиса» принимали участие в фестивале уже в пятнадцатый раз. Юные дизайнеры из Московского Дворца пионеров демонстрировали коллекцию «АвангАрдиЯ», созданную на основе традиций русского авангарда: «Будущность авангарда ясная, расцветёт под ним вселенная красная».
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