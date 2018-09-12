Ожидание и реальность: как различаются цены на вещи в России и США 

Прогуливаясь по красивейшей Rodeo Drive среди магазинов люксовых брендов, даже не задумываешься об их происхождении, — а зря! Ведь шопинг в Америке имеет свои особенности: во-первых, европейские бренды здесь априори дороже, даже дороже, чем в Столешниковом переулке. Видимо, трансатлантический перелет дорого обходится не только пассажирам Аэрофлота. Во-вторых, забудьте про полюбившийся нам в европейских странах tax free — в Америке его нет. В-третьих, вам придется прибавить sales tax к стоимости товара, указанной на ценнике, который в среднем в штате Калифорния составляет порядка 9,5%.
А теперь пройдемся по конкретным вещам, которые уже давно значатся в нашем wish-листе.
Европейские бренды
1. Женские кожаные сандалии Hermès в оттенке Rouge Blush
Лос-Анджелес (Калифорния) — 745$* = 50500 рублей**
Бутик Hermès, ГУМ — 37300 рублей
*все цены указаны с учетом sales tax ** по курсу ЦБ РФ на 25.08.2018 года 1$ = 67,79 рублей
2. Платье GUCCI
Лос-Анджелес (Калифорния) — 2016$ = 136640 рублей
Бутик GUCCI, ГУМ — 104000 рублей
3. Запонки мужские Van Cleef and Arpels Alhambra в белом золоте
Лас-Вегас (Невада) — 5826$ = 395000 рублей
Бутик Van Cleef and Arpels, ГУМ — 383000 рублей
4. Шапка женская Moncler
Лас-Вегас (Невада) — 397$ = 26913 рублей
ЦУМ — 10900 рублей
Как видно из сравнения, нет никакого смысла в приобретении европейских марок в Америке. Если бы мы купили все выбранные товары в Москве, то в общей сложности нам бы это обошлось на 1000$ дешевле. Да, и такое бывает!
Какова же ситуация с американскими брендами?
1. Сумка Michael Kors Whitney Medium
Лос-Анджелес (Калифорния) — 361$ = 24472 рублей
ЦУМ — 28350 рублей
2. Рубашка мужская Tom Ford
Лос-Анджелес (Калифорния) — 510$ = 34573 рублей
ЦУМ — 35150 рублей
3. Сумка Tory Burch McGraw Tote
Лос-Анджелес (Калифорния) — 545$ = 36946 рублей
ЦУМ — 37349 рублей
4. Кроссовки Michael Kors
Лос-Анджелес (Калифорния) — 175$ = 11863 рублей
ЦУМ — 16900 рублей
Итак, если вы намерены отпарвиться на шопинг в Америке — отдавайте предпочтение американским маркам, таким как: Ralph Lauren, Tom Ford, Michael Kors, Diane von Furstenberg, Elie Tahari, Calvin Klein, DKNY, Tiffany & Co, New Balance, Tory Burch, Converse, Marc Jacobs, Vera Wang, Alice and Olivia, Carolina Herrera, Vince, Guess, Apple, Brooks Brothers, Levi's, Victoria's Secret, Marchesa, GAP, Theory, Nike, Banana Republic и др.
А еще имеет смысл обратить внимание на американские товары, которые не представлены в России. К примеру, спортивная повседневная одежда Abercrombie & Fitch, детская одежда J.Crew, красивая одежда для йоги Alo Yoga, косметика KKW (Ким Кардашьян Вест), ну и самый лучший шопинг вас ждет, конечно же, в местных аптеках, где вы найдете разнообразные добавки, микроэлементы, витамины и лекарства от таких болезней, которых возможно у вас и нет! Но, вдруг, пригодится. Осталось только найти способ получить американскую визу не через год.