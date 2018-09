Ожидание и реальность: как различаются цены на вещи в России и США 

А теперь пройдемся по конкретным вещам, которые уже давно значатся в нашем wish-листе.

Европейские бренды

1. Женские кожаные сандалии Hermès в оттенке Rouge Blush

Лос-Анджелес (Калифорния) — 745$* = 50500 рублей**

Бутик Hermès, ГУМ — 37300 рублей

2. Платье GUCCI

Лос-Анджелес (Калифорния) — 2016$ = 136640 рублей

Бутик GUCCI, ГУМ — 104000 рублей

3. Запонки мужские Van Cleef and Arpels Alhambra в белом золоте

Лас-Вегас (Невада) — 5826$ = 395000 рублей

Бутик Van Cleef and Arpels, ГУМ — 383000 рублей

4. Шапка женская Moncler

Лас-Вегас (Невада) — 397$ = 26913 рублей

Как видно из сравнения, нет никакого смысла в приобретении европейских марок в Америке. Если бы мы купили все выбранные товары в Москве, то в общей сложности нам бы это обошлось на 1000$ дешевле. Да, и такое бывает!

Какова же ситуация с американскими брендами?

1. Сумка Michael Kors Whitney Medium

Лос-Анджелес (Калифорния) — 361$ = 24472 рублей

ЦУМ — 28350 рублей

2. Рубашка мужская Tom Ford

Лос-Анджелес (Калифорния) — 510$ = 34573 рублей

ЦУМ — 35150 рублей

Лос-Анджелес (Калифорния) — 545$ = 36946 рублей

ЦУМ — 37349 рублей

4. Кроссовки Michael Kors

Лос-Анджелес (Калифорния) — 175$ = 11863 рублей

ЦУМ — 16900 рублей

Итак, если вы намерены отпарвиться на шопинг в Америке — отдавайте предпочтение американским маркам, таким как: Ralph Lauren, Tom Ford, Michael Kors, Diane von Furstenberg, Elie Tahari, Calvin Klein, DKNY, Tiffany & Co , New Balance, Tory Burch, Converse, Marc Jacobs, Vera Wang, Alice and Olivia, Carolina Herrera, Vince, Guess, Apple , Brooks Brothers, Levi's, Victoria's Secret, Marchesa, GAP, Theory, Nike, Banana Republic и др.