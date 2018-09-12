Какие джинсы купить на осень? 6 самых модных пар

Который сезон подряд мы ворчим, что на тему старых добрых джинсов придумать что-то новенькое уже невозможно. Казалось бы, мы повидали уже все: и рваный деним, и безразмерный, и винтажный, и обтягивающий похлеще, чем легинсы, и даже джинсы, которые легким движением руки превращаются в шорты, а потом снова в джинсы. Осенью самое время вспомнить именно об этом предмете гардероба, который в +30 за окном нам не пригодился, а заодно поинтересоваться, что там интересненького дизайнеры на этот раз выдумали с джинсами? Смотрим и ищем подобное в коллекциях Zara, Topshop, H&M и других демократичных марок.

Джинсы с разрезами

Всем любителям высоких разрезов и сексуальных вырезов посвящается. Раз уж чересчур обтягивающие джинсы skinny нынче не «на коне», предлагаем вам обратить внимание на эту модель: сидят как влитые и заодно открывают ноги.

Джинсы Ksubi с разрезами

Джинсы с асимметричной застежкой

Если присмотреться, то вы заметите, что у этой пары еще и разный оттенок денима на двух половинках. Вот бы еще и штанины были разной длины, тогда результат получился бы еще более захватывающим и неповторимым.

Джинсы Monse с асимметричной застежкой

Джинсы с хищными принтами

Модные журналы предрекают возвращение леопарда, питона и компании. На джинсах можно найти все оттенки животного мира, и надо признаться, эта идея нам нравится гораздо больше, чем поднадоевшие надписи, вышивка и логотипы на дениме.

Джинсы T by Alexander Wang с хищными принтами

Джинсы с двойной талией

Эти джинсы иллюстрируют запрос во Вселенную под названием «Как сделать талию на любой фигуре». Просто выберите низ A-образной формы с зауженной талией, которая напоминает что-то вроде корсета.

Джинсы Y/Project с двойной талией

Джинсы с гигантскими заворотами

Сразу вспоминаются школьные эксперименты с денимом, когда подшить в ателье новую пару было дорого, а вот самостоятельно обрезать, подвернуть и обработать клейкой швейной лентой ничего не стоило. Результат получался примерно как у Gucci, только без пятен и с ценником с тремя цифрами вместо пяти.

Джинсы Gucci с гигантскими заворотами

Очень длинные джинсы

Виктории Бекхэм и Меган Маркл есть кое-что общее, помимо британского гражданства: обе если носят не приталенные, а расклешенные брюки, то непременно такой экстремальной длины, чтобы брючины волочились следом. Мы думали, что это так непрактично, а оказывается — дань моде.

Очень длинные джинсы Diane von Furstenberg

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