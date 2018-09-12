Ещё
Какие джинсы купить на осень? 6 самых модных пар
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие джинсы купить на осень? 6 самых модных пар 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Ирина Щапова, журналист, феминистка и неугомонный шопоголик
Который сезон подряд мы ворчим, что на тему старых добрых джинсов придумать что-то новенькое уже невозможно. Казалось бы, мы повидали уже все: и рваный деним, и безразмерный, и винтажный, и обтягивающий похлеще, чем легинсы, и даже джинсы, которые легким движением руки превращаются в шорты, а потом снова в джинсы. Осенью самое время вспомнить именно об этом предмете гардероба, который в +30 за окном нам не пригодился, а заодно поинтересоваться, что там интересненького дизайнеры на этот раз выдумали с джинсами? Смотрим и ищем подобное в коллекциях Zara, Topshop, H&M и других демократичных марок.
Джинсы с разрезами
Всем любителям высоких разрезов и сексуальных вырезов посвящается. Раз уж чересчур обтягивающие джинсы skinny нынче не «на коне», предлагаем вам обратить внимание на эту модель: сидят как влитые и заодно открывают ноги.
Джинсы Ksubi с разрезами
Джинсы с асимметричной застежкой
Если присмотреться, то вы заметите, что у этой пары еще и разный оттенок денима на двух половинках. Вот бы еще и штанины были разной длины, тогда результат получился бы еще более захватывающим и неповторимым.
Джинсы Monse с асимметричной застежкой
Джинсы с хищными принтами
Модные журналы предрекают возвращение леопарда, питона и компании. На джинсах можно найти все оттенки животного мира, и надо признаться, эта идея нам нравится гораздо больше, чем поднадоевшие надписи, вышивка и логотипы на дениме.
Джинсы T by Alexander Wang с хищными принтами
Джинсы с двойной талией
Эти джинсы иллюстрируют запрос во Вселенную под названием «Как сделать талию на любой фигуре». Просто выберите низ A-образной формы с зауженной талией, которая напоминает что-то вроде корсета.
Джинсы Y/Project с двойной талией
Джинсы с гигантскими заворотами
Сразу вспоминаются школьные эксперименты с денимом, когда подшить в ателье новую пару было дорого, а вот самостоятельно обрезать, подвернуть и обработать клейкой швейной лентой ничего не стоило. Результат получался примерно как у Gucci, только без пятен и с ценником с тремя цифрами вместо пяти.
Джинсы Gucci с гигантскими заворотами
Очень длинные джинсы
У Виктории Бекхэм и Меган Маркл есть кое-что общее, помимо британского гражданства: обе если носят не приталенные, а расклешенные брюки, то непременно такой экстремальной длины, чтобы брючины волочились следом. Мы думали, что это так непрактично, а оказывается — дань моде.
Очень длинные джинсы Diane von Furstenberg
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
Sunmag: последние новости
Стефано Габбана назвал свадебное платье Кьяры Ферраньи «дешевкой» 10 вещей, в которые стоит инвестировать этой осенью Виктория Бекхэм с четырьмя детьми украсила обложку Vogue… и посмеялась над собой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я вырывалась, но не кричала — стеснялась»11
Звезды, которых убили наркотики
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость46
Вещи, которые приносят беду13
И такое бывает: девушка вышла замуж случайно
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
06:24
Как замедлить время
Психология
10:36
Звезды, которых убили наркотики
Звёзды Здоровье
09:08
Богини советского кино
Звёзды Красота
05:46
Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых
Звёзды
00:42
Гагарина рассказала о потере половины семьи
Звёзды
12:34
Что вы наверняка не сможете сделать
Здоровье Психология
03:54
Звезды, заморозившие лица и надувшие губы
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение