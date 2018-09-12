10 недорогих, но эффектных средств стайлинга на осень

В этом сезоне быть модным не только просто, но еще и недорого: рассказываем, с чем носить бланковые вещи, чтобы всегда выделяться из толпы.

Свитшот + балаклава

Хайлайт, который спасет не только от фэшн-фиаско, но и от тридцатиградусного мороза, — балаклава, появившаяся и в урбанистической коллекции Calvin Klein, и в эпатажном ассортименте Gucci, и на шоу российского дизайнера Александра Арутюнова . Самые продуманные модники показали отчеты с февральских показов бабушке и уже ходят в связанном ею аксессуаре.

Пальто + яркий бадлон

Минималистичные пальто Max Mara, Rochas, Balenciaga и более демократичного Uniqlo U стоит разбавлять такими же простыми и лишенными декора бадлонами. Главное — следить за цветами и не перебарщивать с яркостью: к нюдовому оттенку подойдет огненный красный, а к спокойному синему — крикливый салатовый.

Костюм + чехол для одежды

Нет, мы не шутим: самым убедительным средством стайлинга осени служит прозрачный чехол для шубы или пальто. Gucci, Stella McCartney, Calvin Klein и Balmain предлагают носить его с офисным костюмом, спортивным комплектом или барочным платьем, одновременно защищаясь от автомобильных брызг.

Юбка + золотая цепочка

Если в прошлых показах мы отчетливо видели отсылки к эпохам 70-х, 80-х и 90-х годов, то в актуальных костюмы Грейс Джонс смешались с прическами Бонни Тайлер , а купальники «Спасателей Малибу» — с mom-джинсами из «Элен и ребята». Но такой отчетливый фэшн-код, как золотая цепочка на талии (из музыкальных клипов Шакиры Бритни Спирс в 2000-х!), ни с чем не спутаешь. Только спустя 10 лет ее носят не на голом пупке, а на консервативной юбке.

Костюм + строительный пояс

Золотая цепь юбку от падения не удержит, зато строительный пояс — вполне. Хотя Gucci, Heron Preston и финалистка нашего конкурса «Новые имена в моде» Анастасия Докучаева используют его не из практичности, а красоты ради. Самое время проинспектировать гардероб отца, брата или супруга на предмет аналогичного элемента и подпоясывать им расписные пальто, кутюрные костюмы и кардиганы ретро-дизайна.

Костюм + крупные асимметричные серьги

Теперь потерять вторую сережку не страшно: на показах Chanel , Valentino, Prabal Gurung и Zadig & Voltaire модели вышли в украшениях будто из разных комплектов, сочетая шандельер с пуссетом или кафф с клипсой. Крупная, длинная и переливающаяся всеми цветами радуги серьга сделает нарядным серый офисный костюм или маленькое черное платье — законы Коко Шанель , продиктованные сто лет назад, в этом сезоне как никогда актуальны.

Пиджак + перчатки

Откладываем кашемировые перчатки до возвращения тренда, а пока носим лакированные или даже резиновые, как на шоу Max Mara, Ermanno Scervino и N°21. Дизайнеры комбинируют power-dressing образы с вещами, сильно напоминающими хозяйственные, как бы стирая фразу «я женщина, а не посудомойка» из русского лексикона совсем.

Простой образ + металлизированная вещь

Из двух футуристичных материалов — пластика и металлизированной ткани — один утратил свои позиции, а другой только набрал обороты. И не спроста: платья, пальто и митенки со светоотражающей фактурой не только отлично смотрятся, но и не позволяют затеряться в ночи.

Платье + кружевные колготки

Если и прятать ноги в колготки, то только в кружевные или украшенные стразами. В отличие от более теплых моделей, они не полнят фигуру и не утяжеляют лук, а, наоборот, приковывают к нему внимание даже во время природных катаклизмов. Искать — в ассортименте Gucci и Dolce & Gabbana или в коллекции специализированного итальянского бренда Calzedonia.

Фото: vogue.com