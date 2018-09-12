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Калужский вокзал пришлось эвакуировать из-за забытой сумки
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Калужский вокзал пришлось эвакуировать из-за забытой сумки 

Калуга 24 38 минут назад
Фото: Калуга 24
Около двух часов дня 12 сентября в зале ожидания железнодорожного вокзала Калуга-1 была обнаружена бесхозная сумка. Начальник вокзала принял решение эвакуировать пассажиров. Фото Е. Чурилина На место прибыли представители оперативных служб, вокруг здания выставили оцепление. Пока проверяли содержимое сумки, движение в районе станции было перекрыто. Хозяина оставленной сумки вскоре нашли. Как сообщили «Калуге 24» в Калужском линейном отделе МВД на транспорте, он впервые оказался в Калуге и, растерявшись в незнакомом городе, забыл свои вещи на вокзале.
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