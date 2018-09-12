Поклонники обрадовались целлюлиту на бедрах модели

Поклонников американского производителя спортивной одежды Outdoor Voices порадовала реклама, на которой девушка представила новые короткие шорты. Об этом сообщает Metro.

На бедрах модели Джулии-Элис Чайлдс заметили целлюлит, неотретушированный фотографами. Подписчики назвали кампанию «настоящим и честным маркетингом».

«Я думала, что этот пост будет одним из многочисленных «люби себя, потому что все мы неидеальны». Но нет. Чистая правда. Обожаю это. Обязательно куплю, когда будет возможность», — писали они в комментариях к рекламному посту в Instagram.

«Наконец-то появилась компания, которая снимает реальную женщину с реальными изъянами и оказывает положительное влияние на общество. Подрастающее поколение должно чаще видеть такие посты, чтобы понимать, что недостатки — это нормально», — поддержали другие.

«Подписываюсь, потому что увидела это фото! Спасибо, что показываете настоящие ноги!», — одобрили третьи.

На данный момент фотография собрала около 14 тысяч лайков.

В июне фотографы британского онлайн-ретейлера Boohoo не стали ретушировать кожу модели на фотографиях к рекламной кампании пляжной одежды. На снимках девушка стоит вполоборота и демонстрирует слитный желтый купальник. Ее покрытые растяжками ягодицы и бедра впечатлили пользователей соцсетей.