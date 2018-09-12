Ещё
Поклонники обрадовались целлюлиту на бедрах модели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поклонники обрадовались целлюлиту на бедрах модели 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Поклонников американского производителя спортивной одежды Outdoor Voices порадовала реклама, на которой девушка представила новые короткие шорты. Об этом сообщает Metro.
На бедрах модели Джулии-Элис Чайлдс заметили целлюлит, неотретушированный фотографами. Подписчики назвали кампанию «настоящим и честным маркетингом».
«Я думала, что этот пост будет одним из многочисленных «люби себя, потому что все мы неидеальны». Но нет. Чистая правда. Обожаю это. Обязательно куплю, когда будет возможность», — писали они в комментариях к рекламному посту в Instagram.
«Наконец-то появилась компания, которая снимает реальную женщину с реальными изъянами и оказывает положительное влияние на общество. Подрастающее поколение должно чаще видеть такие посты, чтобы понимать, что недостатки — это нормально», — поддержали другие.
«Подписываюсь, потому что увидела это фото! Спасибо, что показываете настоящие ноги!», — одобрили третьи.
На данный момент фотография собрала около 14 тысяч лайков.
В июне фотографы британского онлайн-ретейлера Boohoo не стали ретушировать кожу модели на фотографиях к рекламной кампании пляжной одежды. На снимках девушка стоит вполоборота и демонстрирует слитный желтый купальник. Ее покрытые растяжками ягодицы и бедра впечатлили пользователей соцсетей.
Последние новости
Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Разъяренная толпа набросилась на Жириновского. Видео Трамп выслушал критику Обамы и заснул
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я вырывалась, но не кричала — стеснялась»46
Звезды, которых убили наркотики
Вещи, которые приносят беду14
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость46
Названа опасная для здоровья пища в отпусках4
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
06:24
Как замедлить время
Психология
10:36
Звезды, которых убили наркотики
Звёзды Здоровье
09:08
Богини советского кино
Звёзды Красота
05:46
Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых
Звёзды
00:42
Гагарина рассказала о потере половины семьи
Звёзды
12:34
Что вы наверняка не сможете сделать
Здоровье Психология
03:54
Звезды, заморозившие лица и надувшие губы
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение