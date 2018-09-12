Носки с сандалиями, свитер в штаны и еще шесть сочетаний, которые надо запретить

Рубашка с коротким рукавом и галстук

Рубашку с коротким рукавом нельзя носить с галстуком (если вы, конечно, не работаете в ресторане быстрого питания, где может быть такой дресс-код). Впрочем, в некоторых офисах в жаркую погоду сотрудникам разрешено надевать под костюм рубашку с коротким рукавом и галстук, но в таком случае пиджак снимать нельзя. Пуловер, заправленный в брюки

Даже если он слишком длинный или мешковатый, нельзя заправлять его в брюки. Можно слегка подвернуть край свитера внутрь, чтобы уменьшить его длину, но ни в коем случае не прятать его в брюки или джинсы на размер больше — это выглядит неопрятно и визуально полнит даже самых стройных мужчин. Носки и сандалии

Носки с сандалиями, а также с топ-сайдерами, эспадрильями и слипонами — это модный провал! Летняя обувь (в том числе классические сандалии) дает возможность носить ее на босу ногу. Топ-сайдеры не предполагают носков, так как задумывались как обувь для яхтсменов, слипоны — из стилистических соображений, а эспадрильям носки ни к чему, потому что у них и так комфортный хлопковый верх. Ремень и подтяжки одновремнно

Фатальная стилистическая ошибка и явный перебор. Нужно надеть либо ремень, либо подтяжки. В противном случае происходит дублирование функций этих аксессуаров, а образ в целом получается несколько комичным. Пиджак и короткая куртка

Существует негласное стилистическое правило: край пиджака не должен выглядывать из-под верхней одежды (даже когда мужчина сидит). Поэтому с пиджаком не рекомендуется надевать короткие парки, плащи, спортивные куртки и укороченные бомберы. Спортивные штаны и лоферы

В лоферах необыкновенно комфортно, но это вовсе не значит, что их можно надевать со спортивными штанами или джоггерами. Этот вид обуви обязывает к деловому стилю или casual-smart, но абсолютно не сочетается со спортивным. Худи и джинсы скинни

Правилом «объемный верх — узкий низ» любят руководствоваться девушки, когда экспериментируют с вещами оверсайз. Но мужчины вовсе не должны делать акцент на стройности своих ног, к тому же классическая толстовка не выглядит на мужской фигуре огромной, ее вполне можно надеть с джинсами прямого кроя или чиносами (и выглядеть мужественно, а не глупо). Рубашка поло и кардиган

Хотя рубашка поло и используется для создания самых разных образов, она абсолютно не сочетается с объемным кардиганом крупной вязки, так как изначально создавалась для занятий спортом. Кардиган вместе с поло выглядит старомодно и бесформенно. Поэтому его лучше примерить с однотонной футболкой или фланелевой рубашкой. Футболку поло лучше сочетать с любимыми джинсами или брюками. Комфортные поло из стопроцентного хлопка вы можете подобрать в магазине монобрендовой одежды Milano Moda.

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Мнение эксперта

— Удивительно, но отрицание модной мужской одежды в России поддерживается не только самими мужчинами, но и женщинами, с подозрением относящимся к мужчинам, умеющим выбирать и правильно сочетать одежду. В результате мы повсеместно видим забавные стилистические казусы: трико с лампасами плюс футболка с какой-нибудь патриотической надписью; рубашка поло, заправленная в джинсы; расстегнутые вороты рубашек, из которых видна не только буйная растительность, но и толстая золотая цепь; тельняшка с короткими широкими шортами, больше похожими на юбочку… Мой страшный сон — это, конечно, сочетание затянутых потуже ремнем брюк и живота, который на этот ремень ложится. Запретить! Однозначно! И раздать бесплатные абонементы в спортзал. Ну или хотя бы выбирать брюки по фигуре. Анастасия Галактионова,

стилист-имиджмейкер

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