Жакеты на любой вкус: самые яркие образы для теплого сентября от звезд стритстайл-хроник

Неделя моды в Нью-Йорке подходит к концу: позади 7 незабываемых дней, насыщенных показами и презентациями новых дизайнерских коллекций. Не менее интересными на протяжении прошедшей недели были и стритстайл-хроники: уличные фотографы только и успевали ловить в объективы своих камер стильных гостей многочисленных шоу. Кто-то из них все еще носит босоножки, а кто-то уже достал высокие сапоги. Одни отказываются от верхней одежды в пользу oversize-свитеров, другие же с удовольствием щеголяют в удлиненных жакетах и классических тренчах. Словом, модницы из Большого яблока готовы предложить массу самых разных вариантов образов для ранней осени — осталось только определиться, что ближе именно вам, и попробовать повторить.

Фото: IMAXTREE